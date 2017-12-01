Güvenç Kurtar'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)- BİR süredir mücadele ettiği amansız hastalığa yenik düşen, Güvenç Kurtar\'ın 62 yaşındaki eşi Gülay Kurtar son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Kurtar ailesinin yanı sıra MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Hikmet Karaman, Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Hakan Ünsal, Rüştü Reçber, Bülent Uygun, Tümer Metin, Bülent Korkmaz, Giray Bulak ve sevenleri katıldı.
Gülay Kurtar\'ın cenazesi Levent Camii\'nde cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Bağçeşme Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.
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