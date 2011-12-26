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Güven Timlerinin yılbaşı önlemleri İSTANBUL (A.A)

26 Aralık 2011 18:51

-Güven Timlerinin yılbaşı önlemleri İSTANBUL (A.A) - 26.12.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekiplerince, yılbaşında alınacak güvenlik önlemleri öncesinde Noel Baba, simitçi, ayakkabı boyacısı, kapkaççı, çöpçü ve simit satıcısı kılığına giren polislerce tatbikat yapıldı. Taksim Gezi Parkı'nda düzenlenen ve 20 polisin görev aldığı tatbikatta, Milli Piyango satın alan bir kadının çantasından telefon çalan veya caddede yürüyen kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alan kişiler, Noel Baba, ayakkabı boyacısı simitçi veya çöpçü kılığındaki polisler tarafından yakalandı. Tatbikat hakkında AA muhabirine açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Dursun Güneş, müdürlük olarak geçen yıllarda olduğu gibi vatandaşın huzurlu ve mutlu bir yılbaşı gecesi geçirmesi için gereken tedbirler aldıklarını belirtti. Bu yıl aldıkları önlemleri geçen yıllara göre arttırdıklarını dile getiren Güneş, 2 bin 500 civarında polisin yılbaşı gecesi İstiklal Caddesi ve çevresinde görev alacağını ifade etti. Yılbaşı gecesinde sadece İstiklal Caddesi ve çevresinde değil Nişantaşı, Bakırköy ve Sultanahmet meydanları, Anadolu yakasında da Bağdat Caddesi gibi kutlamaların yoğun olduğu bölgelerde önlemler alacaklarını kaydeden Güneş, geçen yıl 500 güven timiyle görev yaparken bu yıl sayıyı 600'e çıkardıklarını anlattı.

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