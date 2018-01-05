Güven timi, duraktaki yankesiciyi suçüstü yakaladı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'daki otobüs duraklarında yankesicilik yapan E.T., önlem alan güven timi tarafından suçüstü yakalandı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ve güven timi halkın yoğun olarak bulunduğu otobüs duraklarında yankesicilik olaylarına karşı önlem aldı. Ekinciler Caddesi\'ndeki durakta önlem alan polisler, şüpheli gördükleri kişileri takibe aldı. Durakta otobüs bekleyen bir kadının cebindeki telefonun yankesicilik yapılarak çalındığını fark eden, ekipler şüpheliyi suçüstü yakaladı. Geçmişte yapılan yankesicilik olayları ile ilgili MOBESE görüntülerini inceleyen polis, Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan şüpheli E.T.\'nin, aynı yöntemle birçok vatandaşın telefonunu çaldığını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen E.T., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği\'nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.



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