Güven Sazak hayatını kaybetti

T24 - Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Güven Sazak, 76 yaşında İstanbul'da vefat etti.









Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Güven Sazak, İstanbul'da hayata gözlerini yumdu.

1935 yılında Ankara'da doğan Sazak, 1958 yılında Fenerbahçe kongre üyesi oldu.

12 yıl süreyle Sosyal Tesisler yöneticiliği yaptı. 1993-94'te Fenerbahçe'de başkanlık görevini yürüttü.

Fenerbahçe futbol takımı onun döneminde 1993-94 sezonunda bir puan farkla ikinci oldu, ayrıca 1993 yılında Trabzonspor'u uzatmada 1-0 yenerek Başbakanlık Kupası'nı kazandı.

Sazak, 20 Nisan 1994'te başkanlık görevini sağlık sorunları nedeniyle bıraktı.

Yüksel İnşaat kurucu başkanı olan Güven Sazak'ın yarın toprağa verilmesi bekleniyor.



