Güven oylaması 13 Temmuz'da

T24- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 61'nci hükümetin kabinesini Çankaya Köşkü'ne sunmasının ardından, TBMM takvimi de işlemeye başladı. Buna göre Hükümet Programı 8 Temmuz Cuma günü Meclis'e sunulacak. Program görüşmeleri önümüzdeki hafta başında, güven oylaması da 13 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.



TBMM Danışma Kurulu, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplandı. Toplantıda 61'nci hükümetin kurulmasıyla TBMM'de işleyecek takvim de netleşti. Hükümet programı 8 Temmuz Cuma günü Meclis Genel Kurulu'nda okunacak ve görüşmeleri de 11 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. 61'nci hükümetin güvenoylaması ise 13 Temmuz Çarşamba günü yapılacak.