Güven Masası’na günlük başvuru sayısı 5 bin 800’e ulaştı

Eray GÖRGÜLÜ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis merkezine gelen vatandaşların başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla iki yıl önce oluşturulan Güven Masası’na yapılan başvuru sayısının 4 milyonu geçtiğini açıkladı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Soylu, günde ortalama 5 bin 800 başvurunun yapıldığı güven masalarında bugüne kadar toplam 2 bin 800 kadın polis ile 200 kadın astsubay görevlendirildiğini belirtti. Soylu, “Şiddet, istismar gibi şikayetlerle kaç kadın ve çocuk başvuru yaptı?” sorusunu ise yanıtlamadı.

3 bin kadın personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren polis merkezleri bünyesinde uygulamaya konulan Güven Masası’na ilişkin sorularını yanıtladı. Uygulamanın “Cumhurbaşkanlığı İkinci 100 Günlük İcraat Programı” kapsamında hayata geçirildiğini ifade eden Soylu, şu bilgileri verdi: “Vatandaşların güler yüzle, güven verici ve beklentilere odaklanan bir şekilde karşılanarak hem kolluk kuvvetlerindeki hem de kolluk kuvvetleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda ülke genelinde bulunan bin 295 polis merkezi amirliklerinin güven masalarında toplam 2 bin 800 kadın polis ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki güven masalarında toplam 200 kadın astsubay görevlendirilmiştir.

Emniyet bölgesinde toplam 3.8 milyon başvuru

Güven Masası uygulamasının başladığı günden 12 Temmuz 2021 tarihine kadar Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 328 bin 943, Emniyet Teşkilatı sorumluluk bölgesinde Haziran 2021 sonu itibariyle 3 milyon 864 bin 502 başvuru yapılmıştır.” Soylu’nun verdiği bilgilere göre hem polis merkezleri hem de jandarma sorumluluk bölgesi olmak üzere bugüne kadar yapılan toplam başvuru sayısı 4 milyon 193 bin 445’e ulaşırken bir günde yapılan başvuru sayısı 5 bin 800 olarak gerçekleşti.

“Özellikle kadın cinayetleri” dedi, ilgili soruyu yanıtlamadı

Soylu, Ömer Fethi Gürer’in “Güven Masası’na yaşam hakkının tehlikede olduğunu belirterek, şiddet, istismar vb. sorunlarla başvuruda bulunan kadın ve çocuk sayısı kaçtır?” sorusunu ise yanıtlamadı. Güven Masasının faaliyete geçmesinin ardından bir ay sonra bir televizyon programına açıklamalarda bulunan Soylu, “Özellikle kadın cinayetleri konusunda karşı karşıya kalınan sıkıntılara Güven Masası'ndaki arkadaşlarımızın öncelikli mesele olarak başvuru almalarını temin etmeye çalışacağız. Bunun, polis merkezlerimizde bugüne kadar getirilen sızlanmaları da ortadan kaldırabileceğini düşünüyorum” ifadesini kullanmıştı.