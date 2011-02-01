-GÜVEN GÜRSOY BEŞİKTAŞ'TA MALATYA (A.A) - 01.02.2011 - Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Malatyaspor'da forma giyen orta saha oyuncusu Güven Gürsoy, Beşiktaş'a transfer oldu. Malatyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gürsoy'un bonservisini alacaklarına karşılık olarak verdiklerini söyledi. Korkmaz, şu bilgiyi verdi: ''Kulübün gidişatının iyi olmayışından ve takımın amatöre düşmesine kesin gözüyle bakılmasından dolayı Güven gibi bir futbolcunun amatöre düşmesine göz yumamadık. Beşiktaş'tan gelen teklifi değerlendirmek isteyen futbolcumuzun, teklifi değerlendirmesi ve bu anlamda yolunun açılması için kendisine izin verdik.'' Gürsoy'a futbol yaşamında başarılar dileyen Korkmaz, ''Güven iyi bir futbolcu. Malatyaspor'da yalnız kaldı. Saha içerisinde başarılı olması için kendisine yardım edecek kimse yoktu. Takımı tek başına kaldırması mümkün olmadığı için böyle bir karar aldı. Bundan sonraki süreçte çok daha verimli olacağına inanıyorum. Futbolcumuzun alacaklarına karşılık, bonservisini verdik'' diye konuştu. Güven Gürsoy ise Malatyaspor'un aldığı sonuçların kendisini çok üzdüğünü söyledi. Beşiktaş'a transfer olmasında takım arkadaşlarının da katkısı olduğunu ifade eden Gürsoy, şunları söyledi: ''Büyük bir takıma gitmek herkesin hayalidir. Benim de en büyük hayalim üç büyük takımda yer almaktı. Bunların içinde Beşiktaş'a transfer olmam benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Malatyaspor'a ve futbolcu arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.''