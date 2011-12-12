-Guti'den Reyes tavsiye MADRİD (A.A) - 12.12.2011 - Şenhan Bolelli - Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Maria Gutierrez (Guti), İspanyol haber ajansı Europa Press'e verdiği demeçte, Galatasaray'a transferi gündemde olan Atletico Madridli Jose Antonio Reyes'e İstanbul'a gitmesini tavsiye etti. Guti, ''Elbette ki Reyes'e İstanbul'a gitmesini tavsiye ediyorum. Çok iyi yaşar ve futbolun zevkini çıkarır. İstanbul yaşamak için inanılmaz bir yer ve Türkler çok hoş insanlar, çok iyi davranıyorlar, seni çok seviyorlar. Bu da değerlendirmesi gereken bir ayrıntı'' dedi. Beşiktaş'ta oynadığı dönemi ''Gerek kişiliğime gerek futboluma çok iyi geldi, yeni bir şehri de tanıdım'' diye anlatan Guti, ''Daha fazla süre kalmak hoşuma giderdi ama olmadı, teknik direktör ile sorun vardı ve bu yüzden her iki taraf da ayrılmanın en iyi olduğunu düşündü'' diye konuştu. Guti, Beşiktaş'ta ne teknik direktörü ne de başka birini suçlamak istemediğini, sadece ''iletişim kuramadıklarını'' dile getirerek, ''Teknik direktör, başka türlü futbol oynamamı istiyordu. Ben 35 yaşındayım ve Madrid'de iki çocuğum var, eğer oynayamazsan İspanya'ya dönmek daha iyi olacaktı'' ifadelerini kullandı.