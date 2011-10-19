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Spor

Guti, Almeida, Rüştü ve İbrahim Toraman kadroda yok İSTANBUL (A.A)

19 Ekim 2011 19:00

-Guti, Almeida, Rüştü ve İbrahim Toraman kadroda yok İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - Beşiktaş, Dinamo Kiev ile yarın yapacağı UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçı için Ukrayna'ya gitti. Özel bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hareket eden siyah-beyazlılarda, sakatlıkları bulunan Guti Hernandez, İbrahim Toraman, Hugo Almeida ve Rüştü Reçber kadroya alınmadı. Siyah-beyazlıların Dinamo Kiev maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Cenk Gönen, Umut Kaya, İsmail Köybaşı, Manuel Fernandes, Tomas Sivok, Ricardo Quaresma, Veli Kavlak, Mustafa Pektemek, Roberto Hilbert, Mehmet Aurelio, Ekrem Dağ, Necip Uysal, Simao Sabrosa, Filip Holosko, Sidnei, Fabian Ernst, Edu ve Egemen Korkmaz. Kafilede, yönetim kurulu üyeleri Fahrettin Curoğlu, Ertunç Soğancıoğlu, Orhan Saka, Cengiz Zülfikaroğlu, Sinan Vardar ile Necip Sever de yer aldı. Bu arada, Beşiktaş'ın genç kalecisi Cenk Gönen, havalimanında yaptığı açıklamada, Dinamo Kiev'i yenecek güçte olduklarını ifade ederek, ''Taraftarımıza güzel bir futbol izletip, ülkemize üç puanla dönmek istiyoruz. Kayserispor maçı artık geride kaldı. Bu maçı unutup Dinamo Kiev maçına konsantre olacağız'' diye konuştu.

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