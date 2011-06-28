-GUTİ: "UYUM SORUNU YAŞADIM" MADRİD (A.A) - 28.06.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Jose Maria Gutierrez (Guti), İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki ilk 4-5 ayım zor oldu. Uyum sorunu yaşadım" dedi. Guti, "İntereconomia" kanalına verdiği röportajda, Madrid'deki hayatından sonra ilk defa yaşadığı İstanbul'da 4-5 aylık dönemde uyum problemi yaşadığını söyledi. Real Madrid'de geçirdiği 15 yıldan sonra "soğuk bir şekilde ayrıldığını" anımsatan Guti, "Daha fazlasını, layık olduğum gibi uğurlanmayı ve Santiago Bernabeu'da olmam için Real Madrid'in benimle konuşmasını ve her iki taraf için uygun bir tarih bulunmasını beklerdim" diye konuştu. Bundan sonra futbolcu olarak Real Madrid'e dönme olasılığı olmadığını belirten Guti, gelecekte kulübe yardım edecek görevler almaktan da memnun olacağını ifade etti. Guti, Real Madrid'in çok iyi transferler yapmasına rağmen halen kendisi gibi bir oyuncunun eksikliğini duyduğunu ve aramaya devam ettiğini savunarak, "Ama Mourinho aptal değil. Takım içinde bu karakterde bir futbolcunun önemini biliyor" dedi. Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo ile Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi arasında seçimini Messi'den yana kullanan Guti, "Ronaldo'yu eleştirmiyorum, belirleyici bir futbolcu ama henüz önemli maçlarda gerekeni veremedi ve Messi düzeyine çıkamadı. Bu yüzden Messi'yi onun üzerinde görüyorum. Barcelona büyük bir takım ama Messi hepsinin üstünde. Önemli maçlarda kalitesini gösterdi, gerçek yıldızlar bunu yapar" ifadesini kullandı.