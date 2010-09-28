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Spor

GUTİ VE QUARESMA KADRODA İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2010 17:12

-GUTİ VE QUARESMA KADRODA İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 -  Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Perşembe günü deplasmanda Avusturya temsilcisi Rapid Wien ile yapacağı (L) Grubu 2. maçının kadrosu belli oldu. Teknik direktör Bernd Schuster'in belirlediği 19 kişilik oyuncu kadrosunda 3 kaleci yer alırken, 11 yabancı futbolcudan, sözleşmesi dondurulan Sivok ve ismi bu tur için UEFA'ya bildirilmeyen Fink dışındaki 9'u da bulunuyor. Siyah-beyazlıların maç kadrosunda, sakatlıkları süren Ekrem Dağ, Fatih Tekke ve Erhan Güven ile Yusuf Şimşek, Ersan Adem Gülüm, Onur Bayramoğlu ve Rıdvan Şimşek yer almadı.  Sakatlıkları geçen Guti ve Quaresma'nın da dahil edildiği Beşiktaş'ın Viyana kafilesinde yer alan 19 futbolcu şöyle: Rüştü Reçber, Hakan Arıkan, Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Ferrari, Zapotocny, İbrahim Üzülmez, İsmail Köybaşı, Mehmet Aurelio, Ernst, Necip Uysal, Hilbert, Nihat Kahveci, Mert Nobre, Bobo, Tabata, Quaresma, Holosko, Guti.

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