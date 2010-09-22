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Spor

GUTİ VE NOBRE SAKATLANDI İSTANBUL (A.A)

22 Eylül 2010 17:04

-GUTİ VE NOBRE SAKATLANDI İSTANBUL (A.A) - 22.09.2010 - Beşiktaş, hafta sonunda Spor Toto Süper Lig'de Medical Park Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlılarda Guti ve Nobre'nin sakatlanarak çalışmayı yarıda bırakması teknik heyeti üzdü.  Teknik direktör Bernhard Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ilk yarım saati medyaya açık olarak çalışan siyah-beyazlı ekipte, Guti ve Nobre antrenman maçında sakatlanarak çalışmayı yarıda bıraktı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Guti'nin sağ baldırında zorlanma sonucu çekme olduğunu, akşam üstü MR'ının çekildikten sonra durumunun kesinleşeceğini söyledi. Urgun, Nobre'nin ise sağ arka adalesinde zorlanma sonucu çekme olması nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmanı bıraktığını belirtti. Çalışmaya tedavilerine devam edilen Sivok, Ekrem ve Erhan katılmazken, Ferrari ise takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe ile geçtiğimiz hafta sonunda oynanan derbi maçta başına darbe alan kaleci Hakan ise bugün takımla çalışmalara başladı.  Antrenmanda takım halinde koşuların ardından 3 grup halinde istasyon çalışmaları yapan siyah-beyazlılar, pas ve taktik çalışmaları içeren tam saha maç oynadı. Antrenman dar alan çalışması ile sona erdi. Öte yandan, A2 takımından Oğuz ile Hasan da (A) takımla birlikte çalıştı. Beşiktaş, Medical Park Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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