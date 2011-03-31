-GUTİ SİVAS MAÇINDA YOK İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile yapacağı 27. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Tayfur Havutçu yönetiminde, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlıların, bir süre pas ve kafa pasları üzerinde çalıştığı bildirildi. Üç grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından bir süre şut çalışması yapan oyuncuların, tam sahada yapılan kanat organizasyonlarının ardından yarım sahada maç yaparak günü tamamladığı açıklandı. Dün yapılan idmanda sağ dizine darbe alan ve kas içinde kanaması olan Guti ile sol omzunda ağrıları olan Hakan Arıkan'ın tedavi olduğu duyuruldu. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Guti'nin Sivasspor maçında riske edilmeyeceğini, Hakan Arıkan'ın ise kadroda yer alacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 Nisan Çarşamba günü Gaziantepspor ile yarı finalin ilk maçını İstanbul'da oynayacak olan Beşiktaş'ta, Guti'nin Sivas'a götürülmeyeceği bildirildi. Siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanında milli takımdan dönen Quaresma ve Almeida'nın takımla birlikte çalıştığı, sağ bileğinde ağrıları olan Rüştü Reçber'in koşuların ardından takımdan ayrılarak tedavisine devam edildiği, Onur Bayramoğlu ve Tomas Sivok'un ise takımdan ayrı koşarak çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Beşiktaş, yarın öğleden sonra yapacağı idmanın ardından özel uçakla Sivas'a gidecek.