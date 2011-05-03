-GUTİ PAPARAZZİLERDEN ŞİKAYETÇİ MADRİD (A.A) - 03.05.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti, internetteki sosyal paylaşım sitesi "twitter"da yazdığı mesajda, Türkiye'deki paparazzilerden şikayetçi olarak, "İstediğim gibi hayatımı yaşamaya devam edeceğim" dedi. İstanbul'daki gece hayatıyla ilgili paparazziler tarafından görüntülenen Guti, bugün twitter aracılığıyla duygularını anlattı. İstanbul'da ve Beşiktaş'ta olmaktan çok mutlu olduğu belirten Guti, "Tek yaptığım, ertesi gün antrenmanı olmayan normal biri gibi dışarıya çıkmak ve arkadaşlarımla eğlenmek" ifadelerini kullandı. İspanyol futbolcu sözlerine şöyle devam etti: "Üzgünüm ama kameralar futbol sahaları ya da isteyenlerin özel hayatlarında vardır. Ama benimkinde değil, teşekkürler. İstediğim gibi yaşamaya devam edeceğim, ben kimseninkine karışmıyorum, kimsenin de bana karışmasına müsaade etmeyeceğim. Çünkü her şeyden önce yaşamaya layığım. Hayat, anlardır ve ben benimkilerini arıyorum. Mutluluk sonsuz değil ama başkalarının beni aramasını durup beklemeyeceğim." Guti, ayrıca "İstanbul'da 1 ay daha kalacağım çünkü sonra sezon bitecek ve kupa finalinin sonuna kadar geleceğime karar vermeyeceğim ama Beşiktaş'ı seviyorum" şeklinde yazdı.