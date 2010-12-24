-GUTİ ÖZEL MAÇTA OYNADI MADRİD (A.A) - 24.12.2010 - Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Jose Maria Gutierrez "Guti", Noel tatilini geçirmek için bulunduğu Madrid'de özel bir maçta oynadı. Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı İker Casillas ile eski Portekiz futbolcu Luis Figo ve eski Fransız futbolcu Zinadine Zidane'ın organizasyonunda oluşturulan yardım amaçlı özel maçta forma giyen Guti, iyi futboluyla İspanyol basının da en ilgi gösterdiği futbolculardan biri oldu. Guti, basına yaptığı açıklamada, yardım amaçlı bir maçta topa ayağının değmesinin önemli olduğunu, Madrid'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Guti, Real Madrid'in maçlarını çok yakından takip ettiğini belirterek, "Real Madrid'i yeterince izliyorum. İyi bir başlangıç yaptı, ama çok yeni futbolcuları var ve Barcelona'nın galibiyeti onlar için büyük bir darbe oldu. Şimdi futboldan daha çok sonuca oynuyorlar" dedi.