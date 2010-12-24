T24 LogoT24 Logo
Spor

GUTİ ÖZEL MAÇTA OYNADI MADRİD (A.A)

24 Aralık 2010 02:00

-GUTİ ÖZEL MAÇTA OYNADI MADRİD (A.A) - 24.12.2010 - Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Jose Maria Gutierrez "Guti", Noel tatilini geçirmek için bulunduğu Madrid'de özel bir maçta oynadı. Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın kaptanı İker Casillas ile eski Portekiz futbolcu Luis Figo ve eski Fransız futbolcu Zinadine Zidane'ın organizasyonunda oluşturulan yardım amaçlı özel maçta forma giyen Guti, iyi futboluyla İspanyol basının da en ilgi gösterdiği futbolculardan biri oldu. Guti, basına yaptığı açıklamada, yardım amaçlı bir maçta topa ayağının değmesinin önemli olduğunu, Madrid'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Guti, Real Madrid'in maçlarını çok yakından takip ettiğini belirterek, "Real Madrid'i yeterince izliyorum. İyi bir başlangıç yaptı, ama çok yeni futbolcuları var ve Barcelona'nın galibiyeti onlar için büyük bir darbe oldu. Şimdi futboldan daha çok sonuca oynuyorlar" dedi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24