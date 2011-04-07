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Spor

GUTİ KASIMPAŞA MAÇINDA DA YOK İSTANBUL (A.A)

07 Nisan 2011 16:49

-GUTİ KASIMPAŞA MAÇINDA DA YOK İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinin ilk maçında Gaziantepspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta, kaptan Guti'nin sakatlığı nedeniyle Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile 11 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçta forma giyemeyeceği açıklandı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Gaziantepspor karşısında sağ ayak bileğine darbe alan ve buna bağlı burkulma yaşayan Guti'nin tedavisini yapacaklarını, bu sürecin bir haftayı bulabileceğini ve Kasımpaşa maçında oynayamayacağını söyledi. Dr. Urgun, Gaziantepspor karşısında oynadığı etkili futbola rağmen rakip oyuncular tarafından sık sık faullerle durdurulan Quaresma'nın adalesinde sertleşme olduğunu belirterek, ''Quaresma bir iki gün dinlenecek. Ancak çok ciddi bir sorunu yok'' dedi. Diğer sakat oyuncular konusunda bilgi veren Devrim Urgun, Gaziantepspor karşısında 2 gol atarak yıldızlaşan Simao'nun sağ ayak tarak kemiğine basıldığını vurgulayarak, ''Bu oyuncumuzu da birkaç gün dinlendirebiliriz. Necip'in sağ diz kapağının üzerinde darbeye bağlı ödem var. Durumuna bakacağız. Yarın veya cumartesi günü bu oyuncunun durumu netlik kazanacak. Ekrem'in de tedavisi sürüyor. Kasımpaşa maçında da oynamayacak. Bir sonraki haftaya yetişeceğini düşünüyoruz'' diye konuştu. Dr. Devrim Urgun, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan genç oyuncu Onur Bayramoğlu'nun ise yarın takımla birlikte çalışmalara başlayacağını sözlerine ekledi.

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