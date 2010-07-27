-GUTİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Beşiktaş'ın, Real Madrid'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gutierrez Hernandez, İstanbul'a geldi. Özel uçakla kulüp başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri Serdar Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte İstanbul'a gelen Guti'yi, Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanından siyah-beyazlı formayla çıkan Guti'ye büyük ilgi gösteren taraftarlar, izdihama neden olurken, İspanyol oyuncu güvenlik kordonu içinde aracına kadar getirilebildi. Aracına binmeden önce omuzlara alınan Guti, taraftarı el sallayarak selamladı. Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Guti, akşam da BJK İnönü Stadı'nda taraftar önünde sözleşme imzalayacak.