T24 LogoT24 Logo
Spor

GUTİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

27 Temmuz 2010 00:06

-GUTİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 26.07.2010 - Beşiktaş'ın, Real Madrid'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Gutierrez Hernandez, İstanbul'a geldi.  Özel uçakla kulüp başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleri Serdar Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu ile birlikte İstanbul'a gelen Guti'yi, Atatürk Havalimanı'nda çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanından siyah-beyazlı formayla çıkan Guti'ye büyük ilgi gösteren taraftarlar, izdihama neden olurken, İspanyol oyuncu güvenlik kordonu içinde aracına kadar getirilebildi. Aracına binmeden önce omuzlara alınan Guti, taraftarı el sallayarak selamladı. Yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek olan Guti, akşam da BJK İnönü Stadı'nda taraftar önünde sözleşme imzalayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında 'asgari ücretli' vatandaşın mesajını okuyan Fatih Portakal'dan Bakan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24