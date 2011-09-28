-Guti İspanya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Guti Hernandez, Madrid'e gitti. THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'dan Madrid'e hareket eden Guti, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının ''Madrid'e niçin gidiyorsunuz?''sorusu üzerine, ''Evimde bazı işlerim var. Onları hallettikten sonra Stoke City maçı için İngiltere'ye geçeceğim. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum'' dedi. Son maçlarda kadroya alınmayan Guti, uçağının kalkış saatini beklerken müzik dinledi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal ve takım içindeki bazı arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşadığı ve takım aradığı iddia edilen Guti'nin durgunluğu dikkati çekti.