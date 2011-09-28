T24 LogoT24 Logo
Spor

Guti İspanya'ya gitti İSTANBUL (A.A)

28 Eylül 2011 16:41

-Guti İspanya'ya gitti İSTANBUL (A.A) - 28.09.2011 - Beşiktaş'ın İspanyol yıldızı Guti Hernandez, Madrid'e gitti. THY'nin tarifeli uçağıyla İstanbul'dan Madrid'e hareket eden Guti, Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının ''Madrid'e niçin gidiyorsunuz?''sorusu üzerine, ''Evimde bazı işlerim var. Onları hallettikten sonra Stoke City maçı için İngiltere'ye geçeceğim. Ben Beşiktaş'ın futbolcusuyum'' dedi. Son maçlarda kadroya alınmayan Guti, uçağının kalkış saatini beklerken müzik dinledi ve hayranlarıyla fotoğraf çektirip, imza dağıttı. Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal ve takım içindeki bazı arkadaşlarıyla anlaşmazlık yaşadığı ve takım aradığı iddia edilen Guti'nin durgunluğu dikkati çekti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24