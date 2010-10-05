-GUTİ DE SAKATLAR KERVANINDA İSTANBUL (A.A) - 05.10.2010 - Beşiktaş'ta Portekizli yıldız futbolcu Ricardo Quaresma'nın ardından, İspanyol yıldız Guti Hernandez de sakatlar kervanına katıldı. Trabzonspor maçında sol arka adalesinden sakatlanan Guti'nin bugün çekilen MR'ı sonucunda, sakatlığının ciddi olduğu ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirlendi. Sol ayak arka adalesinde bir ve ikinci derece gerilme olan İspanyol futbolcu, Manisaspor ile Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta Guti ve Quaresma'nın yanı sıra Fatih Tekke, Erhan Güven, Tomas Sivok, Ekrem Dağ, Matteo Ferrari ve Zapotocny'nin de sakatlıkları bulunuyor.