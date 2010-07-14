Guti Beşiktaş'ta

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Guti'nin kariyeri:

Siyah beyazlı kulübün başkanı Yıldırım Demirören, bu akşam İspanyol oyuncuyu siyah beyazlı takıma bağlayan iki yıllık imzayı attırdı. Guti'nin, Başkan Yıldırım Demirören ve futbol komitesiyle birlikte yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.Bilindiği gibi Beşiktaş daha önce dünya ünlü Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'yı almış ve Avrupa'da ses getirmişti. Guti'nin de gelmesiyle siyah-beyazlılar sezonun ikinci büyük transferine imza attı.Madrid doğumlu olan Guti futbola 1984 yılında Real Madrid alt yapısında başladı. Futbola başladığı yıllarda forvet'de görev yapan Guti daha sonra orta saha görev yapmaya başladı. Tüm kariyeri Real Madrid takımında yapan Guti profesyonel kariyerindeki ilk maçı Sevilla FC maçı oldu ve ilk sezonunda dokuz maçta bir gol ile sezonu tamamladı.1997 yılında Guti kariyerine La Liga ve İspanya Süper Kupası ile iki kupa ekledi. O sezon 17 maça çıktı bir gol attı.1999-2000 sezonu Guti 28 maçta 6 gol attı. 2000-2001 sezonunda ise 14 gol atarak kariyerindeki en skorer sezonunu geçirdi. Fernando Morientes sakatlanması sonucu forvet oyuncusu olarak görev Guti toplamda 44 maç ve 19 golle sezonu kapattı.2002 yılında Real Madrid'in Ronaldo'yu transfer etmesiyle tekrar orta saha ve döndü gol oranı düştü.2006-2007 Zinedine Zidane jubiles ile Guti tekrar oyun kurucu olarak görev almaya başladı. Mükemmel ve kısa ara paslarıyla tanınan Guti uzaktan etkili şutları ile tanınmaktadır.2008 yılından Guti Real Madrid tarihindeki 5000. golünü attı.İspanya La Liga Şampiyonluğu1996/97 - Real Madrid2000/01 - Real Madrid2002/03 - Real Madridİspanya Süper Kupası Şampiyonluğu1997 - Real Madrid2001 - Real Madrid2003 - Real MadridUEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu1997-98 - Real Madrid1999-00 - Real Madrid2001-02 - Real MadridUEFA Süper Kupa Şampiyonluğu2002 - Real MadridKıtalararası Kupa Şampiyonluğu1998 - Real Madrid2002 - Real MadridAvrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Şampiyonluğu1995 - İspanya U-18Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Şampiyonluğu1998 - İspanya U-21