-GUTİ: BEŞİKTAŞ İÇİMDEKİ HİSLERİ UYANDIRDI İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Beşiktaş'ın iki önemli yıldızı Guti ile Quaresma, ligin ikinci yarısında mücadele ettikleri üç kulvarda da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. Lig TV'de katıldıkları programda soruları yanıtlayan iki futbolcudan Guti, takım olarak ilk hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'ne gidecek sonuca ulaşmak olduğunu dile getirdi. Kalan maçları kazanmak zorunda olduklarını belirten İspanyol yıldız, ''Diğer takımların da puan kaybını bekleyeceğiz. Takım olarak iyi işler yapmaya başladık. Kulüp de bizim için değerli birkaç futbolcu daha aldı. Daha güçlü olduk. Ancak gerçekçi olmak gerekirse ligin kolay olmadığı ortada. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ve daha sonra her şey yolunda giderse şampiyonluğun da olabileceğini düşünmeliyiz. Üç kulvarda da yapacağımızın en iyisini yapmak zorundayız'' diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'in çok sert ve zor bir lig olduğunu anlatan Guti, ''Gelen futbolculardan sonra ligin kalitesi de her geçen gün artıyor. Türk futbolcusunun da kalitesi artıyor. İlerleyen zamanlarda Türk futbolu da Avrupa'daki çok önemli liglerin arasında olacaktır'' dedi. Taraftarların destek konusunda üzerlerine düşenleri en iyi şekilde yaptığını belirten siyah-beyazlı futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Özellikle evimizde oynadığımız sıkıntılı anlarda bize destek verdiler. Bu sezon hedeflerimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak, UEFA Avrupa Ligi'nde olabildiğince en üst seviyeye gelmek. Gerçekçi olmak lazım ligde de en kötü şartlarda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Bu takım UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmayı hak ediyor. Orada iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum.'' -''BEŞİKTAŞ'TA OLMAKTAN MUTLUYUM''- Guti Hernandez, siyah-beyazlı takımda olmaktan da mutlu olduğunu dile getirdi. Eski kulübü Real Madrid'in dünyanın en iyi 3 kulübünden biri olduğuna dikkati çeken siyah-beyazlı oyuncu, ''Beşiktaş benim içimdeki hisleri uyandırdı ve burada olmaktan mutluyum. Geldiğim günden bu yana çok mutluyum. Bana çok farklı şeyler verdi ve bazı istekleri yeniden uyandırdı'' diye konuştu. Ligin ilk yarısını iyi geçiremediklerini hatırlatan Guti, şunları söyledi: ''Takım olarak ciddi sakatlıklar yaşadık. Evimizde puanlar kaybettik. Bunların olumsuz etkileri oldu. Ligin ikinci yarının başlamasıyla birlikte daha iyi durumdayız. En azından sakatlık yaşamıyoruz. Umarım ligin sonuna kadar sakatlık yaşamayız. İçerde ve dışarda kazanarak, kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışacağız.'' Beşiktaş taraftarları konusundaki soruyu da yanıtlayan İspanyol oyuncu, ''İnönü Stadı bizim için çok itici bir etken. Orada oynarken taraftarlar bizi içten etkiliyor ve futbolu daha zevkli oynayacak hale getiriyor. Çok farklı statlarda ve ülkelerde maç oynadım. Beşiktaş taraftarı ve stadı Avrupa'nın en iyi atmosferinden biri'' diye konuştu. Ligde en çok dikkatini çeken futbolcunun Arda Turan olduğunu anlatan Guti, ''Ligin ilk yarısında çok fazla sakatlık yaşadı. Önemli bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Bizim takımda da önemli oyuncular var. Bunlardan biri Nihat. Genç oyuncular da bizimle beraber tecrübe kazanıyorlar. Bu oyunculardan biri de Necip. Necip'in çok büyük geleceği olduğunu düşünüyorum'' dedi. -DEMİRÖREN'İN GOLF OYNAMASI- Kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in takım için yaptıkları konusunda söylenecek bir şeyin olmadığını kaydeden Guti, Demirören'in golf oynaması ile ilgili esprili konuştu. Yıldırım Demirören'in golf için daha çok çalışması ve ders alması gerektiğine dikkati çeken siyah-beyazlı oyuncu, ''Takıma neler yaptığını herkes görüyor. Avrupa'da da Beşiktaş'ı en iyi yerlere getirmeye çalışıyor. Ancak golf için biraz daha çalışması ve ders alması lazım. Çok standart oynuyor. O konuda kendini geliştirmeli'' dedi. Son dönemde Beşiktaşlı taraftarların Portekizli oyuncuları çete olarak görmeleri konusunun hatırlatılması ve ''çetenin reisi'' olup olmadığı sorulması üzerine Guti, ''Çetenin reisi bence Ricardo. Çünkü ben tek İspanyolum. Onlar 4 Portekizli'' dedi. Guti, hakemlerle ilgili soruyu ise ''Hakemlere mutlu yıllar diliyorum. Beşiktaş'ın yanında olmalarını istemiyoruz, olay neyse onu söylemeleri, o kararı vermeleri lazım. Herkese eşit seviyede olmaları tek dileğimiz'' diye yanıtladı. İspanyol oyuncu, Beşiktaş'a transfer olduğu sırada statta yapılan imza töreninde yaşananların da kendisini mutlu ettiğini ve hayatının en unutulmaz anlarından biri olduğunu sözlerine ekledi. -QUARESMA: ''MAÇLARI İSİMLER KAZANMIYOR''- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ise maçları isimlerin kazanmadığını söyledi. Taraftardan desteklerine devam etmelerini isteyen Quaresma, ''Önce şampiyonluğu hedefliyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Ligi'nde bu kadroyla iyi yerlere geleceğiz. Türkiye Kupası'nı da kazanmak en büyük önceliklerimizden biri. Çok iyi kadromuz var. Ama maçlar isimlerle kazanılmıyor. Sahada savaşmalıyız'' dedi. Başarı için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini kaydeden Portekizli oyuncu, ''Şu an bazı şeylerin zor olduğunun bilincindeyiz. Bazı şeyler çok zor ama kolaylaştırmak bizim elimizde. Önemli olan bu inançla gitmemiz. Çok iyi oyuncuları kadromuza kattık. Üstümüzdeki takımların puan kaybetmesini bekleyeceğiz'' diye konuştu. Türkiye'de ligin sert geçtiği yönündeki görüşlerinin sorulması üzerine Quaresma, şunları söyledi: ''Aslında futbol böyle bir oyun. İçinde sertlikler var. Biz takım için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Rakipler de takımları için savaşıyorlar. Bir oluyor, iki oluyor sakin olmaya çalışıyorsunuz. Ancak üçüncüden sonra sinirlenebiliyorsunuz. Burada işlerin kolay olmadığını herkes gibi biz de biliyoruz. Çok büyük bir ligin içinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bunun için savaşmak gerek. Türkiye ligine kaliteli oyuncuların gelmesiyle futbolun olumlu yönde etkileneceğini biliyorum.'' -''TEK İSTEĞİM TARAFTAR SEVGİSİNE LAYIK OLMAK''- Siyah-beyazlı oyuncu, Beşiktaş taraftarlarının sevgisine layık olmak istediğini dile getirdi. Beşiktaş'a gelmeden önce İnönü Stadı'nda oynadığını hatırlatan Quaresma, ''O günden sonra taraftarların bana olan sevgisini ve takımı için yaptığını görmek beni mutlu etmişti. Yapılanlar beni etkilemişti. O zamanlar buraya gelmek gibi bir düşüncem yoktu. İnter'de iki sezon geçirdikten sonra buraya geldim ve çok da iyi yaptığımı düşünüyorum. Futbol oynama zevkini yaşayacak takım arıyordum. Yeniden oynama isteği kazandım. Umarım uzun yıllar böyle sürer'' diye konuştu. Siyah-beyazlı takıma geldiği ilk gün kendisi için gerçekleştirilen karşılama töreninden çok mutlu olduğunu anlatan Portekizli oyuncu, ''Stattaki görüntü futbol hayatım boyunca gördüğüm en önemli ve güzel andı. Tek isteğim bu sevgiye layık olmak ve elimden geleni yapmak. Bana gösterilen bu sevgiye karşılık vermek'' diye konuştu. -''TÜM MAÇLARI İNÖNÜ'DE OYNAMAK İSTERİM''- Ricardo Quaresma, elinden gelse tüm maçları kendi statlarında oynamak istediğini söyledi. İnönü'de oynamaktan mutluluk duyduğunu ve çok iyi motive olduğunu belirten Quaresma, ''Elimde olsa tüm maçları İnönü'de oynamak isterim. Taraftarların sevgisini ve aşklarını içimizde hissedebiliyoruz. Bu, başarı arzulayan takım için çok önemli'' dedi. İstanbul'da yaşamaktan çok mutlu olduğunu kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, ''Hem Beşiktaş'ta, hem de İstanbul'da olmaktan çok mutluyum. Çok güzel bir altı ay geçirdim. Ama her şeyimi veremediğimi söylemem gerek. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermem gereken şeyler var'' diye konuştu. Çok gol yemeleri konusundaki eleştirilerin hatırlatılması üzerine Quaresma, ''Ofansif olarak çok kuvvetliyiz. Ofansif oynadığımızı herkes biliyor. Ofansta yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendiremiyoruz. 3-4-5 gol atacağımız yerde bir iki gol atıyoruz. Bunları geliştirmek bizim elimizde. Bu konuda çalışıyoruz'' dedi. Quaresma, ligde beğendiği oyuncular konusundaki soruyu ise ''Arda sakatlıklar yaşamasaydı kendini gösterebilecekti. Ancak oynadığı maçlarda bile kalitesini ortaya koydu. Fenerbahçe'den Alex'i çok beğeniyorum. Özellikle Brezilya'dan beri kendisini takip ediyorum'' diye yanıtladı. Portekizli oyuncu, başkan Yıldırım Demirören ve yöneticiler Serdal Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu'nun hep yanlarında olduklarını, her zaman sorunları çözmeye çalıştıklarını ve bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. Quaresma, kendisine göre dünyanın en iyi futbolcusunun Cristiano Ronaldo olduğunu sözlerine ekledi.