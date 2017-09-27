Guterres'ten nükleer silah uyarısı

Nafiz Albayrak / New York, 27 Eylül (DHA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York\'ta BM Genel Merkezi\'nde düzenlenen \'Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü\'nde yaptığı konuşmada, Nükleer silah kullanımın doğuracağı korkunç insani ve çevresel sorunlar, ulusal sınırların ötesine geçer uyarısında bulundu.



Guterres, Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü\'nde Kuzey Kore\'yi de eleştirdi. Guterres, Kuzey Kore\'nin Tüm dünyada gerginliği artıran, kışkırtıcı nükleer füze testleri dizisini kesin olarak kınadığını söyledi. Nükleer silah çoğalmasının tehlikelerini vurgulayan Guterres, nükleer silah sahibi ülkelere de somut adımlar atmaları çağrısında bulundu ve nükleer silahsızlanmanın küresel bir yaklaşım gerektirdiğini söyledi.



BM Genel Kurulu, 2013 yılında alınan kararla 26 Eylül\'ü \'Nükleer Silahların Tamamen Ortadan Kaldırılması Uluslararası Günü\' ilan etti. Kararla birlikte, Nükleer silahların geliştirilmesi, üretimi, satın alımı, denenmesi, depolanması, kullanılması, aktarılması, kullanılması ya da kullanma tehdidini yasaklama çağrısı yapıldı.



BM Genel Kurulu\'nda geçtiğimiz temmuz ayında nükleer silah sahibi ABD, Rusya ve Çin\'in de aralarında bulunduğu ülkelerin karşı çıkmalarına karşın 122 ülkenin desteğiyle kabul edilen antlaşma, 20 Eylül\'de imzaya açılmış ve 50\'yi aşkın ülke tarafından imzalanmıştı.



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