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Deutsche Welle

Guterres: Suriye'deki savaş kanserli bir tümör

Suriye iç savaşının kanserli bir tümör olduğunu belirten BM'nin yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye’de iç savaşın sonlandırılabilmesi için Rusya ve ABD arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

29 Aralık 2016 13:05

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini Ban Ki Moon'dan devralacak António Guterres, Suriye iç savaşının uluslararası boyutu olan "kanserli bir tümör” olduğunu kaydetti. Guterres, Portekiz televizyonu SİC'e konuşan Guterres, savaşın Suriye halkına yaşattığı acıların yanı sıra dünya genelinde de şiddetli etkileri olduğuna dikkat çekti. Guterres savaşın "küresel bir tehlike” haline geldiğini belirtti.

Guterres bu nedenle iç savaşa dahil olan Rusya ve ABD'nin "görüş ayrılıklarının” üstesinden gelmelerini umduğunu ifade etti. BM'nin yeni genel sekreteri olacak Guterres iki devlet arasında arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Suriye'de ateşkes konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanmadığı ise belirsizliğini koruyor. Anadolu Ajansı çarşamba günü Rusya ve Türkiye'nin Suriye'de ateşkes sağlanmasına yönelik plan üzerinde uzlaştığını bildirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye'de kalıcı ateşkes ve siyasi çözüme çok yakın olunduğunu söyleyerek mutabakatın her an yürürlüğe girebileceğini kaydetmişti. Kremlin Sözcüsü Dimirti Peskov ise ateşkes üzerine uzlaşıldığına yönelik habere ilişkin, "bu soruya şimdi yanıt veremem. Yeterli bilgiye sahip değilim” demişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/CN/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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