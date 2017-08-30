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Deutsche Welle

Guterres: Gazze'ye uygulanan abluka kalkmalı

BM Genel Sekreteri Guterres; Gazze'deki durumu, tanık olduğu “en dramatik insanî krizlerden biri” olarak tanımladı ve bölgeye uygulanan İsrail ablukasının kalkması için çağrıda bulundu

30 Ağustos 2017 23:06

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ortadoğu ziyareti kapsamında Gazze Şeridi'nde incelemelerde bulundu. Guterres, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) bağlı bir okulda yaptığı açıklamada, "Bugün Gazze'de bulunmak ve yıllar boyunca BM'deki çalışmalarım sırasında tanık olduğum ne yazık ki en dramatik insanî krizlerden biriyle karşılaşmak beni derinden etkiledi” diye konuştu.

Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve Mısır tarafından kapatılan sınır kapısını kastederek, bunun son bulmasının önemini vurguladı.

Guterres, Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 milyon 300 bin euro tutarında ek insanî yardım sözü verdi.

Yaklaşık 2 milyon Filistinli'nin yaşadığı Gazze Şeridi yaklaşık 10 yıldan beri İsrail'in ablukası altında bulunuyor. 2013 yılında Mısır, Gazze Şeridi ile sınırı kapatmıştı.

Filistinlilere birlik çağrısı

BM Genel Sekreteri Filistinlilere birlik çağrısında da bulundu. Salı günü Batı Şeria'daki Ramallah'ta olduğunu, Çarşamba ise Gazze Şeridi'ne geldiğini söyleyen Guterres, "Her ikisi de aynı Filistin'in parçaları. İki tarafa da birlik olma çağrısında bulunuyorum. Bu bölünme Filistin halkının acılarını artırıyor” şeklinde konuştu.

Gazze Şeridi, radikal İslamcı Hamas; Batı Şeria ise Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki El Fetih kontrolünde bulunuyor.

Guterres, ziyaretinde Gazze Şeridi'ni kontrolü altında tutan Hamas yetkilileriyle bir araya gelmedi. Hamas, Batılı ülkelerin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Guterres'in Ortadoğu ziyareti

Guterres, Ortadoğu ziyareti kapsamında pazartesi günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmüş, salı günü de Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile bir araya gelmişti. Bu yılın başında göreve gelen Guterres, Ortadoğu'ya yaptığı ilk resmi ziyarette, İsrail-Filistin sorununun için iki devletli çözüm ilkesinin önemini tekrarladı.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/Reuters/dpa,JD/CÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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