Gustobar neden kuruldu

Sarap, kahve, puro, konyak hepsi ve benzer urunler uretildikleri andan itibaren uygun kosullarda saklanmas?, servise hazir hale getirilmesi ve servis edilmesi son derece onemli. Bu noktada; gelisen sofistike zevklere cevap verebilmek ve altyapi konusunda uzman bir kadro ve ustun ekipmanlar ile projeler gelistirebilmek i?in Gustobar kuruldu.



Gustobar; sarap ve diger tum seckin ickileri, kahve ve puro gibi keyif urunlerini yuksek standartlarda tercih eden kisilere ve konforlu bir hayat tarzina hizmet vermeyi amaclayan konut projelerine, otel, restoran, cafe ve barlar?n ilgili ihtiyaclar?na altyap?, *donanim ve dan?smanl?k hizmetlerini vermek i?in olu?turuldu.



