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Spor

Gustavo için imzalar atıldı

MİLANO,(DHA) - SAVUNMADA açık veren ve stoper takviyesi şart görünen Fenerbahçe'de Gustavo Gomez operasyonu bitmek üzere

22 Ağustos 2017 20:09

MİLANO,(DHA) - SAVUNMADA açık veren ve stoper takviyesi şart görünen Fenerbahçe\'de Gustavo Gomez operasyonu bitmek üzere. İdari menajer Hasan Çetinkaya, transferi bitirmek için dün Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile Milano\'ya giderken imzaların atıldığı öğrenildi. Milan\'la sağlanan anlaşmanın detaylarının yakında açıklanacağı belirtildi. 24 yaşındaki savunmacının yarın İstanbul\'a getirilmesi bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe\'de başka bir yönetici ise Emre Mor transferi için Dortmund\'ta çalışmalarını sürdürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

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