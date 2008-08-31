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Dünya

Gustav kasırgaya dönüştü

Karayip Denizi’ndeki adalarda can ve mal kaybına yol açan Gustav fırtınası, saatte 255 kilometre hıza ulaşarak kasırgaya dönüştü.

31 Ağustos 2008 03:00

Etkisini artıran Gustav fırtınası Küba’nın batısını vurdu, kasırga nedeniyle 240 bin kişi tahliye edilerek ülkenin korunaklı bölgelerine gönderildi. ABD’nin Louisiana eyaletinde de alarm verildi.

Karayip kıyılarında 77 kişinin ölümüne neden olan Gustav’ın salı günü 3 yıl önce Katrina kasırgasının büyük yıkıma yol açtığı New Orleans kentinin batısında kalan bölgeyi vuracağı tahmin ediliyor. Gustav’ın şiddeti Katrina kasırgasını da geçti. Olağanüstü hal ilan edilen Teksas ve New Orleans’ta kenttten ayrılmak isteyenler otobüs kuyruklarında beklemeyi sürdürüyor.

Meteoroloji uzmanları, Gustav kasırgasının,  2005 yılındaki Katrina ve Rita kasırgalarından bu yana ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol sahaları ve limanları için ilk büyük tehdit olabileceğini söylüyorlar.

 Meksika Körfezi'nde ABD'nin petrol üretiminin yüzde 25'i ve doğal gaz üretiminin yüzde 15'i karşılanıyor. Burada ABD'nin rafine kapasitesinin üçte birinden fazlası yapılıyor.

 Gustav kasırgasının yaklaştığı Louisiana eyaletinin en büyük şehri New Orleans, dünyanın en hareketli liman şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor ve buradan ham madde ve gıda maddeleri sevkiyatı yapılıyor. Bölgede ABD'nin en büyük limanlarından Güney Louisiana limanından tonlarca yükleme yapılıyor.

 Kasırga şiddet skalasına göre en yüksek kategori olan 5'e çıkan Katrina kasırgası, Ağustos 2005'de New Orleans'ı vurmuştu. Rita kasırgası da Eylül 2005'te Texas-Louisiana hattı yakınında etkili olmuştu.

 Gustav'ın kategori 3'de Salı günü Meksika Körfezi'nde etkili olmaya başlaması bekleniyor.

 

 ABD Maden İdaresi Kurumu, Gustav tehdidi nedeniyle Meksika Körfezi'nde günlük petrol üretiminin 86 bin 13 varil ve doğal gaz üretiminin günlük 136 milyon metre küp azaldığını açıkladı. Cuma günü ABD ham petrolünün varil fiyatı yaklaşık 3 dolar artarak 115,46

dolar oldu.

 

Öte yandan 2005 yılında yaşanan Katrina kasırgası yüzünden New Orleans kentinin yüzde 80'i sular altında kaldı, körfez kıyısı boyunca 1500 kişi öldü ve en az 80 milyar dolar zarar meydana geldi.

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