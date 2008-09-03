'Gustav' gitti 'Hanna' geldi

Fay ve Gustav kasırgalarının ardından dün Hanna kasırgasının vurduğu Haiti'de su baskınlarında ölenlerin sayısı 19'a yükseldi. Haiti Devlet Başkanı Rene Preval, dün akşam İçişleri Bakanlığındaki kriz merkezini ziyaret ederek, uluslararası topluma yardım yapması çağrısında bulundu.



Yetkililer, kasırgalardan en çok etkilenen kuzeybatıdaki 300 bin nüfuslu Gonaives kentindeki ölümler başta olmak üzere, su baskınlarının ülke genelinde 19 kişinin ölümüne yol açtığını belirttiler. Haiti'de 8 gün önce Gustav 77 kişinin ölümüne yol açarken, iki hafta önce tropik Fay fırtınasında da 40 kadar kişi ölmüştü.



Hanna kasırgası, halkının yüzde 70'i yoksulluk sınırının altında yaşayan Haiti'den geçerken 1. kategoride kasırgaydı, Bahamalar'a doğru ilerlerken tropik fırtına seviyesine geriledi. Amerikalı yetkililer, Hanna'nın cuma veya cumartesi ABD kıyılarına ulaşmadan önce bugün ya da yarın yeniden güçlenebileceği uyarısında bulundu.



Yakıt sıkıntısı



Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığı, Gustav kasırgasının ABD'de neden olduğu yakıt sıkıntısına çözüm amacıyla stratejik petrol rezervlerinden 250 bin varil petrol çıkarılacağını bildirdi. Bakanlık, Louisiana'daki Calcasieu kanalının kasırganın geçişinin ardından kapanmasıyla bu önlemin zorunlu hale geldiğini, Gustav kasırgasının önemli yakıt sıkıntısına yol açtığını kaydetti.



Bu arada, ABD Başkanı George W. Bush da Gustav kasırgasının Louisiana'da yol açtığı yıkımı yerinde görmek için bugün bölgeye gidecek.

