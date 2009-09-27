Gururumuz Nazmi

Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda tek altın madalyamızı Nazmi Avluca ile kazandık. 84 kilo sporcumuz, finalde Fransız Noumonvi’yi yenerek, birincilik kürsüsüne çıktı.

TÜRK güreşinin sembol isimlerinden Nazmi Avluca, bir kez daha gururumuz oldu. 84 kilo sporcumuz, Danimarka’nın Herning kentinde düzenlenen Dünya Grekoromen Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

Avluca ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Kübalı Hernandez’i 2-0, ikinci turda Macar Foder’i 2-0 yenen Nazmi Avluca, çeyrek finalde de Güney Koreli Cho karşısında son derece rahat bir müsabaka çıkardı, ikinci periyotta 5-0 galip durumdayken, bitime 3 saniye kala rakibini tuşladı ve yarı finalist oldu. Yarı final müsabakasında Azeri Gadabadze ile mücadele eden Avluca minderden 2-0 galip ayrılarak finale çıktı.

Nazmi Avluca finalde, iki kez Fransız Noumonvi ile karşılaştı. Fransız güreşçi karşısında da son derece üstün güreşen Avluca ilk periyotu 1-0, ikinci periyotu 3-0 aldı ve minderden 2-0 galip ayrılarak dünya şampiyonu oldu.

Bayrakla tur attı.

Final müsabakasının tamamlanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşayan Nazmi Avluca, minderde Türk bayrağıyla tur attı. Avluca mutluluğunu, Güreş Federasyonu Başkanı Osman Bak, Milli Takım antrenörleri, takım arkadaşları ve kendisine tribünlerden büyük destek veren gurbetçi vatandaşlarla paylaştı. Dünya Şampiyonası’nda dün mindere çıkan diğer Türk sporcularından 60 kiloda Soner Sucu beşinci olurken, 96 kiloda Serkan Özden çeyrek finalde elendi.

Öte yandan grekoromende bugün mindere çıkacak olan 66 kiloda Abdullah Coşkun ve 74 kiloda Selçuk Çebi, ilk turu maç yapmadan geçti. Coşkun, ikinci turda Fransız Guenot ile mücadele ederken, Çebi Adilov ile karşılaşacak. 120 kilodaki Rıza Kayaalp ise ilk turda Dharmender Dalal ile güreşecek. Dünya Güreş Şampiyonası, bugün 3 sıklette yapılacak grekoromen stil müsabakalarıyla sona erecek.