Ayhan, Türk Takımları'nın Avrupa'daki 1000. golünü atıp tarihe geçtiği konusunda ise, "Çok sevindim. O golün maç için de önemi çok büyüktü. Gurur duyuyorum" dedi.





Galatasaray kaptanı Ayhan Akman, 1-1'lik eşitlikle sona eren Hamburg maçının ardından, "Çok önemli eksiklerimiz var. Uzun zamandır oynamayan arkadaşlarımız var. Bizi yalnız bırakmak zorunda kaldılar. Bizim hedeflerimiz var. Arkadaşlarımız en iyi şekilde görevlerini yaptılar. Avantajlı bir skorla evimize dönüyoruz ancak rövanş maçı da zor geçecek. Hamburg iyi bir takım, Almanya'da şampiyonluğa oynayan ekiplerden biri. 10 kişi kalana kadar oyunun kontrolü bizdeydi. Artık Trabzonspor maçına bakıyoruz" dedi.



Ayhan, Türk Takımları'nın Avrupa'daki 1000. golünü atıp tarihe geçtiği konusunda ise, "Çok sevindim. O golün maç için de önemi çok büyüktü. Gurur duyuyorum" dedi.



Ayhan, takımdaki eksiklerin telafisi olmaması üzerine, "Özellikle stoper mevkisinde çoğu arkadaşımız sakat. Emre de oynayamayacak. Bu saatten sonra yapacak birşey yok. En azından çeyrek final oynamak istiyoruz. UEFA Kupası Finali'nin Türkiye'de oynanacağını da biliyoruz. O yüzden gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.







