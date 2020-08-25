Gürültüsüz Yaşam Platformu kurma kararı alan Müjde Ar: Adım ‘Deli Müjde’ye çıktı

Gürültü kirliliği iddiasıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Gündoğan’daki işletmelerle mahkemelik olan Müjde Ar, Gürültüsüz Yaşam Platformu kurma kararı aldı. “Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım" diyen Ar, "İkisi de bende var. Bu yaşadığımdan sonra adımı Deli Müjde’ye çıkardım!” dedi.

Bir süredir Bodrum’da yaşayan Müjde Ar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a mektup yazarak Gündoğan’daki ünlü bir otel ile restoranı gürültü kirliliği yaptıkları gerekçesiyle şikâyet etmişti. Daha sonra hem söz konusu işletmelere hem de Başkan Aras’a dava açan Ar, şimdi de “Gürültüsüz Yaşam” adında bir platform kuracağını açıkladı.

Sanatçı Hürriyet'e yaptığı açıklamada, “Şu an logomuzu hazırlıyoruz. Platformumuz 3-4 gün içinde kurulmuş olacak. Herkese mesajla duyurdum. Şimdi destek mesajı yağıyor. Tek tek isim saymaya gerek yok ama bu işin en büyük destekçisi Fazıl Say” diye konuştu. Platformun sözcülüğünü kendisinin yürüteceğini açıklayan Ar, “Platformda Pelin Özkan ve eşim Ercan Karakaş da var. Bugün sözcü ben olurum, yarın başkası olur. Bu platform dernek gibi olmayacak, herkesi kucaklayacak” dedi.

"Gerekirse protestolar da yapacağız"

Müjde Ar, çalışmalarının Bodrum’la sınırlı kalmayacağını da sözlerine ekledi:

“Toplantılar düzenleyeceğiz. Gerekirse protestolar da yapacağız. Bu, Bodrum’la sınırlı kalmayacak. Biz kaliteli yaşamı çok önemsiyoruz. Amacımız farkındalık yaratmak. Karşı taraf sürekli ‘Yazlık yerdesiniz’ algısını empoze etmeye çalışıyor. Kaliteli yaşamın yazlığı kışlığı olmaz. Bana istemediğim müziği kimse dinlettiremez. İstediğim müziği, istediğim koşullarda dinlerim.

"Belediye üzerine düşen görevi yapmadı"

Öğlen provalarla başlayıp geceye kadar süren müzikleri dinlemek zorunda değilim. Bunun bir kader olmadığı hakkında farkındalık yaratmak, örgütsel anlamda baskı kurmak, gerekirse belediyenin kapısına bin kişi ile dayanmak gibi hedeflerimiz var. Belediye üzerine düşen görevi yapmadı, gerekeni yapmamakta kararlı. Sen niye orada oturuyorsun peki? İşin ne?”

"Ben emekli falan değilim, mezara kadar emekçiyim"

Sanatçı, gürültü kirliliğini bitirmeye kararlı olduğunu söyledi:

“Bu işlerle uğraşmak için zaman ve inat lazım. İkisi de bende var. İşletme, benimle ilgili ‘emekli sanatçı Müjde Ar’ diye yazmış. Ben emekli falan değilim. Mezara kadar emekçiyim. ‘Emekli’ kelimesini hakaret olarak kullanmışlar. Ayrıca bunun için de dava açacağım.”