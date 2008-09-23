'Gürültü yaptıkları için öldürdüm'



Bulgaristan sınırına yakın ormanlık alanda yakalanan 55 yaşındaki Ahmet Öztürk, Lalapaşa İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından sağlık kontrolleri için Lalapaşa Sağlık Ocağına götürüldü.



Kontrollerinin ardından tekrar jandarma komutanlığına getirilen zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Lalapaşa Adliyesine getirildi.



Zanlının adliyeye getirilişi sırasında, adliye bahçesinde toplanan vatandaşlar zanlıya sözlü tepkide bulundular. Jandarmanın uyarısı üzerine bahçedeki kalabalık dağıldı.



Öztürk savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, Edirne Kapalı Cezaevine gönderildi.



Av tüfeğiyle iki öğrenciyi öldürmüştü



Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Kalkansöğüt köyünde yaşayan 7 yaşındaki Burhan ve 13 yaşındaki ablası Özden Atan, annesi ve diğer arkadaşıyla birlikte okula gitmek için servis beklemek için yol kenarına çıkmış, bu sırada çocukların beklediği yerin tam karşısındaki evinden çıkan Ahmet Öztürk, gruba otomatik av tüfeğiyle 4 el ateş etmişti.



Burhan ve ablası Özden Atan hayatlarını kaybederken; onları korumaya çalışan anne Servet Atan da ağır yaralanmıştı.



Saçmalar, Mümine Döşlü adındaki vatandaşın da koluna isabet etmişti.



