Gürses: Sayın'ın 18 aydır altını temizliyorum

Ergenekon davası kapsamında tutuklanan Emin Gürses, duruşmada aynı koğuşu paylaştığı Doç. Dr. Ümit Sayın'ın 18 aydır altını temzilediğini söyledi. Ümit Sayın'ın çok hasta olduğunu ve bu durumu yetkililere birçok kez ilettiğini söyleyen Gürses, Zekeriya Öz'ün kendisine düşmanlığı olduğunu ve Sayın'a 'Emin hocanın burnunu biraz daha sürtelim'. Ümit Sayın'ın bütün ailesi profesör. Ama Adli Tıp'taki “fincancılar“ buna rapor vermezler" dedi.



Tutuklu sanıklardan Veli Küçük’ün kızı ve aynı zamanda avukatı da olan Zeynep Küçük ise, yargılamanın yavaş ilerlediğini belirterek biran önce Danıştay suikasti sanıklarının sorgusunun başlaması istedi.

Sanıkların taleplerinin ardından söz alan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’nun çapraz sorguda sorulara yanıt vermediğini belirterek, Alemdaroğlu’na sormak üzere hazırladıkları soruları tutanağa geçirilmesi için okumak istedi. Ancak Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, savcıdan soruları yazılı olarak mahkemeye sunmasını istedi.



Avukat olarak yaptığı savunma başkan olarak verdiği kararla çelişiyor



İstanbul 6 nolu DGM’ce verilen ve altında o dönem mahkemeye başkanlık yapan Metin Çetinbaş’ın imzasının bulunduğu Susurluk davası kararından bir bölümünü okuyan Savcı Pekgüzel, Kemal Alemdaroğlu’nun avukatlığını yapan Çetinbaş’ın Ergenekon davasında yaptığı savunma ile altında imzasının bulunan Susurluk kararı arasında çelişki olduğunu söyledi. Çetinbaş’ın savunması sırasında iddianame savcılarının Atatürk’ü hedef aldıkları yönünde ithamlarda bulunarak, iftirada ve hakarette bulunduğunu belirten Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel, "Metin Çetinbaş’ın iddianame savcılarının yakın bir zamanda tutuklanacakları yönündeki beyanları da ‘görev sırasında tehdit eylemini’ oluşturmaktadır. Metin Çetinbaş, gizli tanık Anadolu hakkındaki açıklamalarıyla, bu kişiyi terör örgütlerine hedef göstermiştir. Hakkında İstanbul ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum" dedi.



Arslan'ın telefon kayıtları mercek altında



Sanıkların, devam eden soruşturmaya delil toplandığı yönündeki iddialarına da yanıt veren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel, savcıların delil toplamalarını yasaklayan bir hükmün olmadığını belirtti. Savcı Pekgüzel, Ergenekon davası ile birleştirilen Danıştay suikasti davasının sanıklarından Alparslan Arslan’ın bürosunda ele geçirilen 16 sayfalık Ergenekon belgesinin getirilmesini istedi. Danıştay saldırısından önce Arslan’ın telefonundan gönderilen şüpheli mesajları okuyan Pekgüzel, Arslan’ın telefonunun 17 Masıy 2006’dan beş yıl geriye dönük olarak tüm görüşme kayıtlarının da getirtilmesini talep etti.

Sanıklardan Kemal Kerinçsiz’in iddianamenin tamamının okunması yönündeki talebinin reddedilmesini isteyen Pekgüzel,şunları söyledi:

"Bugüne kadar hiçbir davada iddianamenin baştan sona okunduğunu, birinci sınıf savcı olarak görmedim. Mahkemeniz de okumamıştır. İddianamenin tamamının okunmaya başlansının ardından sanıkların talepleri üzerine özetlenerek okunmasına geçilmiştir. Yasa da iddianamenin savcılar tarafından okunması konusunda bir açıklık yok. O dönemde itiraz etmeyen sanığın, bugünkü talebini iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değil."