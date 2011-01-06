GÜRSELER: CMK DEĞİŞİKLİĞİ KAMUOYUNDAN NASIL KAÇIRILDI?

GÜNEŞ GÜRSELER

(Avukat- Eski Tekirdağ CHP milletvekili)

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun yürürlüğü beş yıl ertelenen tutukluk süresine ilişkin 102 nci ve 252/2 nci maddelerinin 2011 yılı ile birlikte yürürlüğe girmesi bu konudaki tartışmaları da beş yıllık gecikme ile gündemimize soktu.

Bu yazımda tutukluluk süresini tartışmayacağım. Benim görüşüm, en fazla dört yıl olabileceği yolunda.

Asıl anlatmak istediğim; Ceza Muhakemeleri Kanunu değişikliği sırasında

“özel yetkili mahkemeler” ve “tutukluk süresi” düzenlemelerinin nasıl kamuoyundan kaçırılarak, TBMM Adalet Komisyonunda ve Genel Kurul’da neredeyse tartışılmadan yasa metnine eklendiğidir.

Yaklaşık iki yıl hukukçulara, barolara, kamuoyuna tartıştırılan Hükümet Tasarısı Avrupa Birliği’ne yönelik mesajlar içeriyor, beklentileri büyük ölçüde karşılıyordu. Hükümet, hem özel yetkili mahkemeleri hem de tutukluk süresini bu metne koymayarak kamuoyundan kaçırdı.

Şöyle ki;

- Hükümetin 2002 yılında kamuoyunda tartışmaya açtığı ve 2002 yılı sonunda TBMY’ye sunduğu CMK tasarısında yetkili mahkemeler düzenlenmemişti,

- Ağır cezalı işlerde tutuklama süresi de iki yıl idi ve uzatılmıyordu.

- Tasarıda 121. madde olarak düzenlenen tutukluluk sürelerine ilişkin madde gerekçesinde Avrupa Birliği ilkeleri doğrulutusunda“Madde, bütünü ile şüpheli ve sanık haklarını koruma amacına yöneliktir.” İfadesi kullanılmıştı.

- Tutukluluk süresinin uzatılması Adalet Komisyonunda 102. madde olarak düzenlendi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşmesiz kabul edildi..

- Hükümet tasarısında “özel yetkili mahkemeler” düzenlenmemişti. Bu hükümler de Adalet Komisyonunda eklendi.

- Adalet Komisyonunun kabul ettiği 252. maddede “iki kat uygulama” hükmü yoktu.

- Bu hüküm TBMM Genel Kurulu’nda Bekir Bozdağ, Hakkı Köylü ve arkadaşlarının önergesi ile eklendi.

Bu süreci daha ayrıntılı ve belgeli anlatabiliriz:

CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU TASARISI’NIN TUTUKLAMA SÜRELERİNİ DÜZENLEYEN 121 inci MADDE METNİ

“Tutuklama süresi

MADDE 121. - Cezasının üst sınırı beş yıl ve daha az hapis olan suçlarda şüpheli veya sanık, en çok altı ay süre ile tutuklu olarak tutulabilir. Ancak bu sürenin sonunda tutukluluk, bir defaya özgü olmak üzere ve dört ayı geçmemek koşulu ile, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir.

Cezasının üst sınırı beş yıldan fazla hapis olan suçlarda şüpheli veya sanık, en çok bir yıl süreyle tutuklu olarak tutulabilir. Bu süre sona erdiğinde tutukluluk, bir defaya mahsus olmak üzere ve altı ayı geçmemek koşulu ile, gerekçe gösterilerek uzatılabilir.

Ağır cezalı işlerde, şüpheli veya sanık, iki yıla kadar tutuklu olarak tutulabilir.

Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile avukatlarının görüşleri alındıktan sonra verilir.

Kabahatlerde şüpheli veya sanık en çok üç ay süreyle tutuklu olarak tutulabilir.”

121. MADDENİN HÜKÜMET TASARISINDAKİ GEREKÇESİ

“Madde 121. - Tutuklamada geçen sürenin, makul olması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 5 inci maddesinde öngörülmüş bir temel ilkedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin bazı kararlarında görüldüğü gibi, tutukluluğun bu makul süreyi aşması, tazminat ödenmesini gerektirmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararların, tüm Avrupa ülkelerince göz önünde tutularak, kanunlarında gerekli değişikliklerin yapıldığı bilinmektedir.

Bu hususlar göz önünde tutularak maddede;

1. Cezasının üst sınırı beş yıl ve daha az hapis olan suçlarda en fazla altı ay,

2. Cezasının üst sınırı beş yıldan fazla hapis olan suçlarda ise en çok bir yıl

tutukluluk süresi öngörülmüştür.

Bununla birlikte, etkin adalet sistemi ve sanık haklarına önem veren Tasarı, bu maddede, makul dengeyi korumuş ve beş yıldan fazla hapis cezası verilebilecek hâllerde tutukluluk süresinin altı aya kadar uzatılabileceğini kabul etmiştir. Cürmün cezasının beş yılı aşmaması hâlinde ise uzatma dört ay olabilecektir.

Ağır cezalı işlerde ise en fazla iki yıl tutuklama süresi öngörülmüştür.

Uzatma kararlarının verilmesinde Cumhuriyet savcısının ve savunmanın görüşlerinin alınması zorunluluğu getirilmiştir.

Kabahatler bakımından ise maddenin son fıkrasında en çok üç ay tutuklama süresi öngörülmüştür.

Madde, bütünü ile şüpheli ve sanık haklarını koruma amacına yöneliktir.”

Görüldüğü gibi Hükümet Tasarısı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını dikkate alarak düzenleme yaptığı iddiası ile tutukluluk süresini en fazla iki yıl olarak belirlemiştir.

TBMM ADALET KOMİSYONU TASARI’NIN 121 inci MADDESİNİ;

- Birinci fıkradaki beş yıllık üst sınırı, uzatmanın bir defaya özgü olabileceğini ve dört ayı geçemeyeceğine ilişkin hükümler ile

- İkinci fıkradaki üst sınırı beş yıldan fazla hapis olan suçlarda en fazla bir yıllık tutukluluk süresi ve bir defaya mahsusu altı ayı geçmeyen uzatmayı kaldırmış,

- suçları ağır ceza mahkemesinin görevine giren ve girmeyen olarak ikiye ayırmış,

- birinci ve üçüncü fıkralardaki süreleri korumuş,

- Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler için; “Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek, uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. ” cümlesini ekleyerek 102 nci madde olarak kabul etmiştir.

ADALET KOMİSYONU’NUN BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİĞE NEDEN GEREK GÖRDÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIK BİR GEREKÇESİ YOKTUR.

Komisyon raporunda gerekçe olarak sadece;

“Tasarının 21 inci maddesinin başlığı “Tutuklulukta geçecek süre” olarak değiştirilmiş, tutuklama süresi soyut bir ceza süresine bağlı olmak yerine ağır ceza mahkemesinin görevine giren ve girmeyen suçlar ayırımına göre yeniden düzenlenmiş, birinci ve ikinci fıkra birleştirilerek, son fıkra ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa uyum sağlamak amacıyla metinden çıkarılmış ve redaksiyon yapılarak 102 nci madde olarak kabul edilmiştir.”

Paragrafı yer almaktadır.





TBMM ADALET KOMİSYONU’NUN KABUL ETTİĞİ 102. MADDE METNİ



“Tutuklulukta geçecek süre

MADDE 102. - (1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok altı aydır. Ancak, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek dört ay daha uzatılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek, uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez.

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.”

102'NCİ MADDE TBMM GENEL KURULUNDA BU ŞEKLİ İLE ÜZERİNDE GÖRÜŞME YAPILMADAN KABUL EDİLMİŞTİR.

Daha sonra 6.12.2006 tarih 5560 sayılı Yasa ile birinci fıkradaki tutukluluk süresi bir yıla uzatma süresi de altı aya çıkarılmıştır.

“Özel yetkili mahkemeler”İN DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN YERİNİ ALACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNDE DE AYNI YÖNTEM İZLENMİŞTİR.

KAMUOYUNA SUNULAN HÜKÜMET TASARISINDA “özel yetkili mahkemeler” DÜZENLEMESİ YER ALMAZKEN, ADALET KOMİSYONUNDA AYRINTILI BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN, SADECE DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASINA ATIF YAPILARAK METNE EKLENMİŞTİR. (Tutanak Dergisi Cilt 66 sayfa :182) MUHALEFETİN KARŞI ÇIKMASI YASALAŞMAYI ENGELLEYEMEMİŞ, SESSİZ SEDASIZ DEVLET GÜVENLİK MAHKEMELERİNİN YERİNİ ÖZEL YETKİLİ AĞIR CEZA MAHKEMELERİ ALMIŞTIR. (Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç’ın bu konudaki konuşmasını TBMM tutanaklarında yer aldığı şekli ile ekli linkte sunuyorum.)

Malatya Milletvekili Muharrem Kılıç'ın konuşması TBMM konuşması



252 NCİ MADDEDEKİ TUTUKLULUK SÜRESİNİN İKİ KAT UYGULANACAĞINA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN YASALAŞMA ŞEKLİ DAHA DA İLGİNÇ OLMUŞTUR.

HÜKÜMET TASARISI VE ADALET KOMİSYONU’NUN KABUL ETTİĞİ METİNDE 252 NCİ MADDEDEKİ TUTUKLULUK SÜRESİNİN İKİ KAT UYGULANACAĞI DÜZENLEMESİ YER ALMAMIŞKEN GENEL KURULDA VERİLEN BİR ÖNERGE İLE BU FIKRA EKLENMİŞTİR.



