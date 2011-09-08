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Gürsel Tekin'le görüştürülmeyince bacaya tırmandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le görüşmek isteyen ancak Tekin'e ulaşamayan bir yurttaş tarihi bacaya tırmandı.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'le görüşmek isteyen ancak Tekin'e ulaşamayan bir yurttaş tarihi bacaya tırmandı.



İzmir- Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı devam eden CHP PM toplantısı sırasında Doğan Aydın, işsiz olduğunu söyleyerek tarihi havagazı fabrikasının bacasına merdivenleri kullanarak çıktı.

Bir süre polis ve bazı parti üyelerince aşağıya inmesi için ikna edilmeye çalışılan Aydın, çağrılara cevap vermeyince, parti üyesi olduğu öğrenilen Hikmet Güler, yanında bir kişiyle olay yerine gelen itfaiye aracının sepetine binip Aydın'ın yanına çıktı. Bu sırada itfaiye ekipleri, hava yastığı açarak önlem aldı.

Güler, bir süre konuştuğu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in şekerinin yükseldiğini söyleyerek ikna etmeye çalıştığı Aydın'ın boş anından yararlanıp, belinden tuttu. Sepete çekilen Aydın, bu sırada düşme tehlikesi geçirdi. Aşağıya indirilen Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hikmet Güler, olayın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, partiden tanıdığı Doğan Aydın'ın bir süreden bu yana işsiz olduğunu belirterek, ''Kendisi Gürsel Tekin ile görüşmek istiyordu. Bunu başaramayınca böyle bir eylem yaptığını düşünüyorum'' dedi.


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