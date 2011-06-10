-GÜRSEL TEKİN'İN DOSYASI GÜNDEMDE YOK ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Hüseyin Eken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin hakkındaki ''resmi evrakta sahtecilik'' suçuna ilişkin dava dosyasının şu an için gündemlerinde olmadığını, sırasını beklediğini söyledi. Aynı zamanda Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesi olan Eken, YSK'ya girişinde gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. Eken, Gürsel Tekin ile ilgili henüz bir karar verilmediğini belirterek, ''Gündemimizde böyle bir dosya yok. Sırasını bekliyor'' dedi.