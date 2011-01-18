Gürsel Tekin: Türkiye 5 trilyonu bulamıyorsa vay haline

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk ve en çok tartışılan vaatlerinden biri aile yardımı. Başbakan'ın bütçe görüşmelerinde söylediği 'Kaynak Kemal' sözleri tartışmanın daha da alevlenmesine sebep oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin bugün CNN TÜRK'e konuştu, o yardımın kaynağını ilk kez açıkladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun her aileye asgari ücret kadar maaş vaadi... Çok tartışılan o aile yardımının kaynağını CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin CNN TÜRK'e açıkladı.



CHP'nin kaynağı yine devletin yaptığı yardımlar. Tekin, "Bu yardımları yapan 17 tane kurum var. 17 farklı kurum kaç para harcıyor. 17.5 trilyon para harcıyor. Bunun yüzde 50'sinin vatandaşın cebine giriyor. Yüzde 50'si yandaş firmaların cebine giriyor" dedi.

Elinde devletin çeşitli kurumlar aracılığıyla yaptığı yardımları gösteren bir liste ile CNN TÜRK'te canlı yayına katılan Tekin'in hesabına göre 18 ayrı kurum aracılığıyla yapılan bu yardımlar adil bir şekilde dağıtılmıyor.

Tekin, "Bu paralar çarçur ediliyor. Çarçur edilen parayı yandaşların cebine vermeyelim. Vatandaş ne alacaksa kendi alsın. Sen ona küflü makarna verme. Kaynak burada işte" diye konuştu.

Peki CHP'nin hesabı tutarsa ailelere ne kadar yardım yapılacak?

Gürsel Tekin bu soruya, "Her ailenin cebine 6 bin lira girmesi gerekiyor. Bizim 2,5 milyon haneye bu parayı vermemiz için 5 trilyon bulmamız gerekiyor. Devletin resmi kaynakları burada 3-4 milyon vatandaşı için bulamayacaksa vay Türkiye'nin haline" yanıtını verdi.



