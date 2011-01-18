-GÜRSEL TEKİN: ''KÜLTÜR BAKANI'NI ARINÇ'A HAVALE EDİYORUM'' ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, ''Sayın Kültür Bakanı acınacak durumda, onu sayın Bülent Arınç'a havale ediyorum'' dedi. Tekin, Ankara Şoförler Odasını ziyaret ederek, Oda Başkanı Mehmet Yiğiner ve esnafla görüştü. Tekin, bir gazetecinin, Galatasarayın yeni stadı Türk Telekom Arena'nın açılışı sırasında yaşanan olaylara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tepkisi ile Galatasaray yönetiminin olaylara karışanları kameralarla tespit edeceği yönündeki açıklamaların hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: ''Seyrantepe ile ilgili olarak Sayın Başbakan'ın ciddi bir sağduyuya ihtiyacı var. Görünen o ki Sayın Başbakan'ın ciddi bir psikolojik sorunu var. Psikolojik sorundan kaynaklanan sadece Seyrantepe değil, biliyorsunuz daha önce heykelle ilgili de hiç siyasetçi üslubu olmayan bir üslup kullandı. 50 bin tane insan geliyor, bunların yarısının biletlerini TOKİ dağıtıyor, Başbakan'ın haberi var mı yok mu bilmiyorum? Burada oluşan reaksiyonu kameralarla tespit etmek, Galatasaray yönetimi, Emniyeti, hiç kimsenin haddi değildir. Bu ülkede demokrasi varsa herkes tepkisini gösterecektir. Sayın Başbakan'a da bizlere de yarın gelecek siyasetçilere de gösterecektir. Böyle bir anlayış olabilir mi? Herkesi fişleyeceksiniz, oh ne güzel. Şiddet olmadığı sürece herkes özgürce kendisini ifade edebilir. Sayın Başbakan inanıyorum ki bu yanlışın farkına varacak ve yönetime de belli ki baskı yapılıyor, Galatasaray yönetiminin de haddi değildir, iktidarın da haddi değildir. Sayın Başbakan bunlara alışmak zorundadır. 50 bin tane insan gelmiş, insanların reaksiyonları olabilir. Öyle kasetlere alacağım, fişleyeceğim, bu faşist anlayış kimseye yakışmaz...'' -''BÜLENT ARINÇ'A HAVALE EDİYORUM''- Tekin, son günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile CHP arasında heykel tartışmaları nedeniyle karşılıklı açıklamalar olduğunun hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: ''Sayın Bakan'a, Sayın Arınç aslında çok güzel cevap verdi. Bizim tekrar bu konu üzerine cevap vermemiz doğru olmaz. Sayın Arınç, 'Allah kimseyi bu duruma düşürmesin' dedi. Sayın Bakan'ın bu durumda oluşu çok üzücü bir olay. Sayın Başbakan'ın da bu duruma düşmesi çok üzücü bir olay. Yani gitmiş olduğu kent Paris değil Kars. Yani milli geliri bin doların altında, bir tek baca tütmüyor, işsizlik, yoksulluk had safhada. Çifti bitmiş, hayvancılık yapan bitmiş, Kars heykeli tartışıyor. Kars'ın da çok umurunda. Siz alt yapısını, üst yapısını işsizliği çözdünüz de heykel mi kaldı Sayın Başbakan. Önce bunları bir çözün. Heykeli bırakın sanatçılar konuşsun, ne sayın Başbakan anlar ne biz anlarız. Sayın Başbakan'a göre 'ucube' olabilir, bir başkasına göre daha farklı bir şey olabilir. Ama oradaki insanların beklentisi o heykelin ucube olup olmaması değil. Oradaki insanların Başbakan'dan beklentisi iş, aş, ekmek. Buna cevap verecekler, takılmışlar ne yazık ki 15 gündür kamuoyumuz bunu tartışıyor. Sayın Kültür Bakanı acınacak durumda, onu Sayın Bülent Arınç'a havale ediyorum.''