Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir’e aday olabilirim

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabileceği sinyalini verdi. Tekin, konuya ilişkin bir soruyu yanıtlarken, “Ben İstanbul’u çok iyi bilen birisiyim. İstanbul’un sorunlarını ve o sorunların çözümlerini iyi biliyorum. Biliyorsunuz ben zaten belediyecilikten geliyorum. Eğer partim uygun görürse ve uygun ortam oluşursa 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olabilirim” dedi.
Tekin, tüzük kurultayı ile ilgili bir soruyu da yanıtlarken, şunları söyledi:
“Türkiye’nin gündeminde CHP’nin tüzük kurultayı yok, CHP’lilerin var. Toplumun en önemli sorunu anayasa değişiklikleri. Toplumumuzun sorunlarıyla uğraşırken, maalesef birileri CHP kurultayıyla uğraşıyor. Bir hafta içinde iki kurultay yapmamızın nedeni, kurultayı talep eden arkadaşlarımızın gündemi çok sınırlamış olması.” Tekin, “Tek kurultayla bu iş çözülemez miydi?” sorusunu yanıtlarken, “Elbette çözülür bir sıkıntı olmaz. Aile içerisinde bunları çözeriz” ifadelerini kullandı.