Gürsel Tekin: İstanbul Büyükşehir’e aday olabilirim

T24 -

Tekin, tüzük kurultayı ile ilgili bir soruyu da yanıtlarken, şunları söyledi:“Türkiye’nin gündeminde CHP’nin tüzük kurultayı yok, CHP’lilerin var. Toplumun en önemli sorunu anayasa değişiklikleri. Toplumumuzun sorunlarıyla uğraşırken, maalesef birileri CHP kurultayıyla uğraşıyor. Bir hafta içinde iki kurultay yapmamızın nedeni, kurultayı talep eden arkadaşlarımızın gündemi çok sınırlamış olması.” Tekin, “Tek kurultayla bu iş çözülemez miydi?” sorusunu yanıtlarken, “Elbette çözülür bir sıkıntı olmaz. Aile içerisinde bunları çözeriz” ifadelerini kullandı.