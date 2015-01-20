Gürsel Tekin: Ey boş bakan, makamın bir bakan tarafından basıldı mı, basılmadı mı?

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, AKP Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu'nun, "90 yıllık reklam arası sona erdi" sözlerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na hatırlatarak, "Senin 'laleci' vekilden haberin yok mu? Senin vekilin cumhuriyete hakaret ederken, 'Biz cumhuriyete sahip çıkıyoruz.' gafını nasıl yapıyorsun sen ya da o vekile haddini nasıl bildirmiyorsun?" diye sordu.

Genel Sekreter Tekin, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada bir basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ağır dille eleştiren Gürsel Tekin, "Başbakan Davutoğlu'nun son günlerde kimyasının bozulduğunun farkındayız. Tabii bu kimya bizden kaynaklı değildir. Ağabeyi ya da ağabeyinin kontrolünde olan birçok bakanların her dayağında ilk saldıracağı yer CHP oldu. Başbakan unutmuş, dün de Tekirdağ'da, 'Cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz.' demiş. Sayın Başbakan, senin laleci vekilden haberin yok mu ya? Senin vekilin cumhuriyete hakaret ederken, 'Biz cumhuriyete sahip çıkıyoruz.' gafını nasıl yapıyorsun sen ya da o vekile haddini nasıl bildirmiyorsun? O vekil değil midir, TBMM'nin kürsüsünde namus yemini yapan? Sen cumhuriyete sahip çıkacakmışsın. Siz kim, cumhuriyete sahip çıkmak kim." dedi.

'Senin ağababaların çok uğraştı CHP'yle güçleri yetmedi'

zaman.com.tr'nin haberine göre, Başbakan Davutoğlu'nun CHP'yi tehdit ettiğini ileri süren Tekin, "Yetmedi, CHP'yi tehdit ediyor. Bir kere senin CHP'ye gücün yetmez. Senin ağababaların da çok uğraştı. 90 yıllık CHP'ye, bugüne kadar hiç kimsenin gücü yetmemiştir. Darbecilerin gücü yetmedi, senin gücün yeter mi CHP'ye?" dedi. AKP'nin 12 yıl boyunca Türkiye'de her türlü kirliliği, her türlü rezaleti yaptığını, daha sonra da dönüp, 'Bu kirlilikleri acaba CHP'ye ihale edebilir miyim?' dediğini iddia eden Tekin, "Hiç kimse CHP'yi kirli işlere, suç ortaklıklarına bulaştıramaz. 17-25 Aralık dahil olmak üzere Türkiye'de özellikle son yedi yılda bir ekip gece soydu, bir ekibiniz gündüz soydunuz. Tam bir soyguncu çetesi oluşturdunuz ve bu soygun çetesine devletin kurumları tarafından tahammül edilmedi, suçüstü oldunuz. Bu telaşla oraya çamur atıyorlar, buraya çamur atıyorlar. Bunun hesabını vereceksiniz Sayın Davutoğlu, bundan kaçmanız mümkün değil." diye konuştu.

'Şeffaflık pakedine ağabeyi isyan etti'

AKP'nin hazırladığı şeffaflık paketine de değinen CHP Genel Sekreteri Tekin, "Kaçak saray, bu paketle aklanmaya çalışılacak. Şeffaflık, bir yere bakıldığında onun her yerinin görülmesidir. Buradan baktığımızda AKP'nin neresini göreceğiz? 17 Aralık'ı mı göreceğiz, kupon arsaların pazarlığını mı göreceğiz, yolsuzluk trafini mi göreceğiz, kara para aklamayı mı göreceğiz, kaçak altınları cukkalayıp götürdünüz, onları mı göreceğiz? Neyi göreceğiz bu şeffaflık paketinde? Öyle bir paket oldu ki bu pakete ağabeyi de tahammül edemedi. Ağabeyi isyan etti, 'Bu ne rezilliktir?' dedi. 'Ya şimdi zamanı mı bu şeffaflık paketinin?' dedi" dedi.

'Kısıklı'dan Çamlıca Camisi'ne gitmek için tünel yapılacak'

Gürsel Tekin, şeffaflık paketinin içinde, Kısıklı'dan Çamlıca Camisi'ne gidebilmek için bir tünel yapılacağını da iddia ederek, "Yetmedi. Paşazade efendi, biliyorsunuz Kısıklı semalarında oturuyor. Kısıklı semalarından Çamlıca semalarına camiye gitmesi için tünel yapılacak. Bunu da bu paketin içine koymuşlar." dedi.

'Ey boş bakan, makamın bir bakan tarafından basıldı mı?'

Başbakan Davutoğlu'na, "boş bakan" diye seslenen Gürsel Tekin, üç soru yönelterek cevaplamasını istedi: "Ey boş bakan, Başbakan olarak senin makamın bir bakan tarafından basıldı mı, basılmadı mı? Basıldıysa hangi gerekçeyle basıldı onu söyle. İki, şeffaflık yasası dediğim yasada, Kısıklı ile Çamlıca arasında bu tünel var mı, yok mu? Üç, bu paketin içinde sözde imar affı, imar affının içinde kaçak saray var mı, yok mu? Çok net sorular, bu net sorulara cevap istiyoruz."