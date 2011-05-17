Gürsel Tekin: Diyarbakır'daki CHP bürosunu güvenlik nedeniyle kapattık

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Diyarbakır'da seçim bürolarının güvenlik nedeniyle kapatıldığını bildirdi.







Tekin, CHP'nin Ordu ve Giresun mitingleri nedeniyle gittiği Giresun'da, parti otobüsünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''CHP'nin Diyarbakır'da, Uludere'de terör örgütüne yönelik operasyonun ardından BDP'nin kepenk kapatma kararına uyduğu'' yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Tekin, siyasi partilerin seçim güvenliğini, güvenlik görevlilerinin alması gerektiğini söyledi.



Gürsel Tekin, ''Eğer orada devlet kendi güvenliğini alamamışsa, siyasi partilerin seçim bürolarının güvenliğini alabilir mi? Arkadaşlarımız, güvenlikten kaynaklı kapattı. Yarın da ne olacağı belli değil'' dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari mitingini iptal ettiğini anlatan Tekin, ''Siz, CHP'nin seçim bürosunun kapalı oluşuna değil, 'bu ülkenin Başbakanı Hakkari programını niye iptal etti' diye soracaksınız. Eğer bu ülkenin Başbakanı, kendine güvenip oraya gidemiyorsa, orada siyasi partilerin çalışma imkanı olabilir mi?'' diye konuştu.

CHP'nin BDP'ye desteğinin söz konusu olmadığını vurgulayan ve büronun güvenlik nedeniyle kapalı olduğunu yineleyen Tekin, ''Diyarbakır'da kamu binalarının, bankalar da dahil olmak üzere tamamı kapalıyken 'siz seçim ofisinizi niye açık tutmuyorsunuz' diyenlere, 'devlet nerede' diye sorarlar'' dedi.





