-GÜRSEL TEKİN CÜZDANINI SON ANDA KURTARDI İZMİR (A.A) - 08.12.2010 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, havaalanında bir kapkaççının cüzdanını cebinden alma girişimini son anda fark ettiğini ve cüzdanını kurtardığını bildirdi. Tekin, ''Arka cebimin düğmesini açarak cüzdanı çıkarmış, son anda fark ettim. Elinden tuttum, cüzdanımı, paramı kurtardım'' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir gezisi kapsamında Kemeraltı Çarşısı'nda esnafla bir araya geldi. Beraberindekilerle Kestelli Yokuşundan yürüyerek Kemeraltı Çarşısı'na giden Kılıçdaroğlu, çarşı esnafıyla sohbet etti. Bu sırada Gülcan Yüksel isimli kadının üniversite harçlarının yüksekliğinden şikayeti üzerine Kılıçdaroğlu, 2 milyonun üzerinde üniversite mezununun işsiz olduğunu, esas sorunun buradan başladığını, harçlar konusundaysa arkadaşlarının gerekli araştırmaları yaptığını belirtti. Daha sonra çalışanlarla tokalaşan Kılıçdaroğlu, bir çalışanın AK Parti'li olduğunu söylemesi üzerine, ''Olsun yine de öpüşürüz ne olacak? Partilerin programlarına bakıp hangisini doğru buluyorsanız ona göre oy vereceksiniz'' karşılığını verdi. Bir büfeye girerek, nar suyu içen Kılıçdaroğlu, nar suyunun çok yararlı olduğunu söyledi. -İŞÇİ YAKINLARINDAN MEKTUP- Bu sırada Buca Belediyesinin temizlik işlerini yürüten taşeron şirketten çıkarılan işçilerin yakınları, Kılıçdaroğlu'na mektup uzattı. Rıza Göktepe adlı kişi, Buca belediyesi önünde, işten çıkarıldıkları için çadır kuran arkadaşlarının geri alınmasını istedi. Kılıçdaroğlu da belediye başkanıyla konuyu görüşeceğini ifade etti. Kemeraltı'nda bulunan katlı otoparkın altında yapılan düzenleme çerçevesinde bazı balıkçıların işsiz kaldığını belirten bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'ndan balıkçıların sorunlarının çözülmesini istedi. Kılıçdaroğlu, konuyu inceleyeceğini belirtti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kemeraltı gezisi çerçevesinde ziyaret ettiği bir hanın yarısının boş olduğu şikayetleri üzerine, ''Recep bey buraya gelebilir mi?'' dedi. Bir dönerciye giderek döner keserek çevresindekilere ikram eden Kılıçdaroğlu, daha sonra Konak Belediyesi tarafından restore edilen Abacıoğlu Hanı'nda kendisine ikram edilen kuru fasulye, pilav ve cacığı yedi. -''PARAMI KURTARDIM''- Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocağlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gürsel Tekin, Oğuz Oyan, Alaattin Yüksel, CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, Kemeraltı Derneği Başkanı Mehmet Gülaylar ile aynı masada oturdu. Yemeği düzenleyen Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan, masada kendine yer bulamayınca tepki gösterdi ve handa bulunan bir başka kafede oturdu. Kılıçdaroğlu'nun masasında bulunan CHP İl Başkanı Rıfat Nalbantoğlu, bir süre sonra Tartan'ın yanına giderek, ikna etti. Tartan, masaya eklenen bir sandalye oturdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, yemekte bir gazetecinin sorusu üzerine, havaalanında bir kapkaççının cüzdanını cebinden alma girişimini son anda fark ettiğini ve cüzdanını kurtardığını söyledi. Tekin, ''Arka cebimin düğmesini açarak cüzdanı çıkarmış, son anda fark ettim. Elinden tuttum, cüzdanımı, paramı kurtardım'' dedi.