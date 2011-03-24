Gürsel Tekin: CHP'den kesinlikle türbanlı aday olmayacak

T24

CHP'den türbanlı vekile yeşil ışık

Deniz Baykal'ın adaylığı

TÜSİAD'ın Anayasa metni

Tekin, AKP'nin türbanlı milletvekili adayı göstermesi durumunda ikinci bir Merve Kavakçı olayı yaşanmayacağını söylemesi üzerine başlayan tartışmalara yanıt verdi.Tekin, sözünün arkasında olduğunu belirterek "CHP’nin türbanlı adayı olacak mı dendi ben de kesinlikle hayır, böyle bir düşüncesi yok dedim" diye konuştu.AKP’nin olabilir mi sorusuna yine aynı yanıtı veren Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların bileceği bir durum, biz başka partilerin içişlerine karışmayız dedim. Olay bu kadardır.CHP’yi belli kesimlere uzak, belli kesimlere yakın göstermek doğru değildir. Burada zikredilen sorun sanki Türkiye’nin temel sorunu gibi gösteriliyor.Üniversitelerde türban sorunun çözülememesinin tek sebebi olarak Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’yi göstermek yanlıştır. Biz sadece sorunları çözmeye çalışırız. Bizim gündemimizde türbanlı aday yoktur."Tekin, Türkiye'deki siyasi partiler yasasını değiştirmeyi teklif ettiklerini ancak AKP'nin bunu kabul etmediğini belirtti. "Millet kendi vekilini kendi seçsin" istedik diyen Gürsel Tekin, "En çok millet iradesini kullanan Sayın Başbakan’dır. İstiyorsa gelsin yasayı değiştirelim. CHP’nin iktidarında bu yasayı değiştireceğiz. Gelecek seçimlerden sonra bu yasa değişecektir" dedi.Şeçimlere az bir süre kala gündemin değiştirilmeye çalışıdığını ifade eden Tekin, atanmamış öğretmenlerle ilgili çalışmalarının da olduğunu söyledi.CHP eski lideri Deniz Baykal'ın da Antalya 1. sıradan yerinin kesin olmadığı sözlerine de açıklık getiren Tekin, "Siyasi partilerin karar mercileri vardır. Bütün kararlar orada alınır. Eski başkanımızın adının zikredilmesi bizi de Sayın Kılıçdaroülu'nu da çok üzdü. CHP’nin listeleri YSK’ya gittiğinde gerçekleri göreceksiniz" dedi.TÜSİAD'ın açıklamalarına da değinen Gürsel Tekin, "Değişmeyen 4 madde dışında bütün maddeler değişebilir. Türkiye’de her şey tartışılabilmelidir" yorumunu yaptı.