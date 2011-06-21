Gürsel Tekin: CHP'de artık disiplin de demokrasi de işleyecek

T24

'Konuşanlar milletvekili olamayanlar'





İşte Tekin'in açıklamaları:"Üç aydır örgütten sorumluyum. Keşke eleştiren arkadaşlarımız genel başkanımız gibi seçimlerden önce çalışsaydılar. Bu arkadaşlar kusura bakmasınlar bu partide artık disiplin de demokrasi de işleyecektir. Parti içi demokrasi tabi ki işleyecektir. Kurultay tabi ki işleyecektir.Daha 8 ay önce birbirini boğazlayanların Gürsel Tekin üzerine ittifak etmeleri beni sevindiriyor. Bütün bunlara bakınca ne oldu? Demek ki çok doğru işler yapıyormuşuz.CHP bir çınar. Nasıl ki bugüne kadar hayatını devam ettirmişse bugünden sonra da hayatına devam edecektir. Kurultayın olacağını zannetmiyorum. Delegelerimizin böyle bir talebi olmadığını görüyorum.Konuşanlara bakınca milletvekili olamayan arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Genel başkandan izin almadığım için konuşamıyorum. MYK’dan sonra sayın genel başkanın izni olursa birçok şeyi sizinle paylaşırız.Örgütlere güvenimiz sonsuz. CHP örgütlerine her zaman güveniriz. CHP’de hiçbir ideolojik tartışma söz konusu değildir. 20-25 yıllık sorunu çözememişsiniz 4 ayda neden çözemedin derseniz insafsızlık olur."