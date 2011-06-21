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Politika

Gürsel Tekin: CHP'de artık disiplin de demokrasi de işleyecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçim sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda...

21 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, seçim sonrası yaşanan tartışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu ve eleştiri yapanların seçimlerden önce çalışmaları gerektiğini söyledi.



İşte Tekin'in açıklamaları:

"Üç aydır örgütten sorumluyum. Keşke eleştiren arkadaşlarımız genel başkanımız gibi seçimlerden önce çalışsaydılar. Bu arkadaşlar kusura bakmasınlar bu partide artık disiplin de demokrasi de işleyecektir. Parti içi demokrasi tabi ki işleyecektir. Kurultay tabi ki işleyecektir.

Daha 8 ay önce birbirini boğazlayanların Gürsel Tekin üzerine ittifak etmeleri beni sevindiriyor. Bütün bunlara bakınca ne oldu? Demek ki çok doğru işler yapıyormuşuz.

CHP bir çınar. Nasıl ki bugüne kadar hayatını devam ettirmişse bugünden sonra da hayatına devam edecektir. Kurultayın olacağını zannetmiyorum. Delegelerimizin böyle bir talebi olmadığını görüyorum.


'Konuşanlar milletvekili olamayanlar'

Konuşanlara bakınca milletvekili olamayan arkadaşlar olduğunu görüyoruz. Genel başkandan izin almadığım için konuşamıyorum. MYK’dan sonra sayın genel başkanın izni olursa birçok şeyi sizinle paylaşırız.

Örgütlere güvenimiz sonsuz. CHP örgütlerine her zaman güveniriz. CHP’de hiçbir ideolojik tartışma söz konusu değildir. 20-25 yıllık sorunu çözememişsiniz 4 ayda neden çözemedin derseniz insafsızlık olur."


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