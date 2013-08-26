Gürsel Tekin: CHP iktidar olsaydı Mısır'da darbe olmazdı



Kral FM'de katıldığı programda Gezi Parkı eylemlerini değerlendiren ve seçim barajının düşürülmesi için AKP'ye çağrıda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Türkiye'nin yasaklardan yeni bir anayasayla kurtulabileceğini ifade etti. Mısır'daki olayları da değerlendiren Tekin, " CHP iktidarda olsaydı Mısır'da darbe olmazdı" dedi.

ntvmcnbc.com'da yayımlanan habere göre Gürsel Tekin, Kral FM'de Kral Grup Genel Yayın Koordinatörü Mehmet Akbay'ın sorularını yanıtladı. Gezi olaylarını değerlendiren Tekin, Gezi olaylarına 31 Haziran'da dahil olmadığını, projeye 18 ay önce de itiraz ettiğini söyledi. Mısır'da yaşananlara değinen Tekin, darbeye şiddetle karşı çıktıklarını söyledi. Tekin "CHP iktidarda olsaydı Mısır politikası nasıl olurdu?" sorusuna "CHP iktidarda olsaydı Mısır'da darbe olmazdı" şeklinde yanıt verdi.

'Buraya AVM olmaz' dedim

Gezi olaylarında yaşananların aslında bir birikim olduğunu söyleyen Tekin, 1 Mayıs'ta olanların aslında yaşanacakların sinyalini verdiğini söyledi. 1 Mayıs'ta kendisinin de biber gazı yediğini söyleyen Tekin, Gezi olaylarında da oraya AVM yapılmaması gerektiğini 18 ay önce söylediğini ifade etti.

"Ben 30-31 Haziran'dan beri orada değilim. Ben 18 ay önce de Gezi Parkı'ndaydım. 'Buraya AVM olmaz' dedim. 'Taksim'in nefes alan tek yer burası. AVM zaten her yerde var' diye tepkimi ifade ettim" diyenTekin, oraya yapılacak herhangi bir projede karar merciinin de Başbakan Erdoğan olmadığını Büyükşehir Kadir Topbaş olması gerektiğini söyledi.

'Yüzde 10 barajından vaz geçelim'

Seçim barajıyla ilgili de konuşan Tekin, AKP'ye çağrıda bulundu. Tekin, "Geçmiş yıllarda bir çok AKP milletvekili yüzde 10 barajının düşmesi için çaba sarfetmişti. Gelin, 'dün dündür bugün bugündür' anlayışını bırakalım ve yüzde 10 barajından vazgeçelim. Baraj yüzde 5, yüzde 7 aralığına düşmeli. Dünyada pek çok siyasi parti var, ne hakkımız var bunların hakkını gasp etmeye? Eğer milletin iradesine güveniyorsak millet her zaman çok doğru karar verir. Millet koalisyon istiyorsa zaman koalisyon zamanıdır demek. Sayın Ecevit 2000 yılında Amerika'ya davet edildiğinde Ortadoğu projesi onun da önüne sürüldü, sayın Ecevit o projeyi kabul etseydi ekonomik kriz olmayacaktı. Koalisyon olduğu için değil yani. O krizi gelip de koalisyona bağlamak doğru değil" diye konuştu.

'Jandarma korkusuyla büyüdük'

Yeni anayasanın önemine değinen Gürsel Tekin, "Biz çocukluğumuzda jandarma korkusuyla büyüdük. Demokratik ülkelerde devlet vatandaşını korkutmaz, babası gibi davranır. Siyasete rağmen bütün mezhepler birarada yaşıyoruz. Öyle bir anayasa yapacağız ki yasaksız bir Türkiye yaratacağız. İngiliz polis Başbakan'ın oğlunu karakola götürebiliyorsa o polisin bir tek güvencesi var o ülkenin anayasası. Herkes rahatlıkla kendini ifade edebilsin, korkmayalım birbirimizden. Yasaksız bir Türkiye istiyoruz. Rejim azınlığın rejimi olmamalı." dedi.

'En ağır bedeli biz ödedik'

Tekin çözüm süreciyle ilgili "CHP olarak bütün olup bitenlerin en ağır bedelini biz ödedik. 1990'larda Kürt raporunun temelini atan Erdal İnönü'yü bölücülükle suçladılar. O bu işe kurban oldu. Sayın Genel Başkanımız süreç başlamadan önce Sayın Başbakan'ı ziyaret etti, 'biz de katkı sunmak istiyoruz' dedi. Hatırlayın sayın Başbakan 4+4+4 tartışması olduğu dönemde çok ağır eleştirdi bizi, Sayın Genel Başkan'ım görüşme talep ettiği halde Başbakan 'benim CHP ile görüşecek bir şeyim yok' dedi. Ona rağmen yine de gitti, 'çözüm süreciyle ilgili katkı sunmak istiyoruz' dedi, olmadı. Bu süreç başlarken Eğer Türkiye'ye barış gelecekse biz her zaman sürecin yanındayız dedi, yine başbakan çıktı 'Sizin kredinize ihtiyacımız yok' dedi. Bu süreç umut ederim ki başarıya ulaşır, ama nezaketen bile olsa ana muhalefetle müzakere edilmeli, tartışılmalıydı. Mesele iç barış meselesiyse bütün siyasi partileri ilgilendirir bu, herkes elini taşın altına koyabilmeli. Süreç iyi giderse bunu alkışlarız, çok mutlu oluruz" dedi.

'Muhalefet olarak görevimiz, daha iyisini istemektir'

"Hiç mi iyi bir şey yapmıyor bu AK Parti" sorusuna Tekin, "90 yıllık sürece baktığımızda hepsi iyi bir şeyler yaptı. 41 tane projemizin 6'sını hayata geçirdikleri teşekkür ediyoruz kendilerine. Bedelli askerlik projesine kıyamet kopardılar, bu CHP'nin projesiydi. Bir projemiz daha var; gelin, aile sigortasını hayata geçirelim, aile sigortası bir devlet güvencesi haline dönüşmeli. Tabii ki iyi şeyler yaptı AK Parti, ama bizim muhalefet olarak görevimiz iyinin reklamını yapmak değil, daha iyisini istemektir" şeklinde yanıt verdi.

Mısır'daki darbeyi kınıyoruz

Tekin, Mısır'daki darbeyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Mısır'daki darbeyi şiddetle kınıyoruz. Gezi eyleminin ruhu da Mısır'daki darbeyi kınıyordur. Gezi ruhu barıştır, özgürlüktür, Türkiye'nin vicdanıdır. Dış politika çok hassas bir politika, iç politikaya malzeme edilemeyecek kadar önemli. Batı'nın Ortadoğu'ya bakışını yüzyıllardır biliyoruz. Kirve ilişkileri çok önemlidir, neredeyse Ortadoğu'da pek çok ülkenin müttefiği olan Arap ülkelerin, Katar'ı soruyorum. Böyle kirvelik ilişkilerimizin olduğu ülkelere nasıl hesap soramıyorsunuz? 3 yıl Sayın Başkan'ın 'one minute' dedikten sonraki Ortadoğu'da kahraman gibi karşılanmadı mı? Ne oldu da bu hale geldik? Siz Esad'la Mısır'la çok yakın ilişkileriniz vardı. Sevgili Antepliler uzun süredir Mısır halkıyla aramızda tel örgüler örülmüştü, Esad kardeşimizle bu tel örgüleri kaldırdık demişti bir konuşmasında. Şimdi ne oldu da bu hale geldik? Hiçbir dış politika "onurlu yalnızlık" söylemini kabul edemez. Bu Mısır'daki darbeyi desteklemek değildir. Bizim bu insanlık suçunu kabul etmemiz mümkün değil.