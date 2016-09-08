Gürsel Tekin: Bir fotoğrafım çıksın, kendimi Taksim Meydanı’nda asarım!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu 4 CHP’linin Fethullah Gülen ile görüştüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtip, "Değil Gürsel Tekin’in, ailemin içinden herhangi birinin fotoğrafını paylaşınlar, Taksim Meydanı’nda kendimi asmazsam dünyanın en aşağılık adamıyım" dedi. Tekin, "Size 3 gün süre. Bilgi kaynağınız o aşağılık kimse, bunu bilmek istiyoruz. Yazmazsanız yargıya gideceğim" diye konuştu.

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, Sabah yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşesindeki ’Pensilvanya’da 4 CHP’li’ başlıklı yazısında kendisinin 3 CHP’li ile birlikte Pensilvanya’da Fethullah Gülen ile görüştüğü iddialarına, partisinin Bodrum İlçe Teşkilatı’nda düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi.

Hürriyet’in haberine göre, Gürsel Tekin, "Eğer FETÖ ve Paralel Yapı ile hesaplaşılacaksa, bu işe siyasi yapıdan başlanmalı. Suçlu arayanların izleyeceği yol çok basit. Doları yani parayı, para hareketlerini takip etsinler suçluyu bulurlar. Yani bu işe siyasilerden başlanmalı, 550 milletvekilinin dokunulmazlıklarını kaldırsınlar bu iş çok kolay çözülür. İhbar mektupları ile ihbarcılarla bu çeteyi çökertemezsiniz" dedi.

"Tek cemaatimiz Mustafa Kemal'in altı oku"

Gürsel Tekin söz konusu iddia için "Size 3 gün süre. Bilgi kaynağınız o aşağılık kimse, bunu bilmek istiyoruz. Yazmazsanız yargıya gideceğim. Yargıda paylaşacağım çok şeyler var, onu da sen çok iyi biliyorsun. Pensilvanya’ya gidişimi merak etmiş olabilirsin. Hadi beni aramadın. THY’ye sormaz mısınız? Tekin Ailesi’ni bir araştırın. Kimdir, nedir, kimin nesidir? 200’e yakın birinci derecede sayabileceğim akrabam var. Çekirdek aile dediğimiz Tekin Ailesi’ne baktığımızda bir tek kişi bu çetelerle görüşmüş mü? Bir kere fıtratımız kabul etmez ya! Falan cemaat, filan cemaat noktasını boş verin. Bizim cemaatimiz, kıblemiz belli. Tek cemaatimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün altı oklu Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bunun dışında herhangi bir cemaatle, sorunum da yok. Cemaatler aynı zamanda bir sosyal olgudur, bu başka bir şey. Değil Gürsel Tekin, ailemin içinden herhangi birinin fotoğrafını paylaşınlar, Taksim Meydanı’nda kendimi asmazsam dünyanın en aşağılık adamıyım" diye konuştu.