Gürsel Tekin: Bir AKP'li “Anayasa Komisyonu'na girmeye utanıyorum” dedi

CHP İstanbul Milletvekilleri Enis Berberoğlu ve Gürsel Tekin beraber yaptıkları programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, AKP’lilerin de Anayasa Komisyonu’nda gelişmelerden rahatsız olduğunu vurguladı.

Tekin, ''Öyle ki, Bir AKP'li bana 'Anayasa Komisyonu'na girmeye utanıyorum' dedi'' bilgisini verdi.

Tekin son pakette iki partinin de desteklediği idamın neden olmadığını sordu.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Berberoğlu, ''Mehmetçiği El Bab'ta yalnız bırakan siyasi otoriteden hesap sorulmalı.”