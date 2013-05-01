Gürsel Tekin Beşiktaş'ta biber gazına maruz kaldı

Beşiktaş'ta polisin biber gazı müdahelesi maruz kalan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin isyan etti. Onların gazından sazından korkacak değiliz, toplanmaya devam edeceğiz" diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet mensuplarına sözüm yok, onlara bu emri kim verdiyse onlarla hesaplaşacağız. Bize bu muamele yapılıyorsa, bu ülkenin vatandaşlarına ne yapılıyordur takdirinize bırakıyoruz. Biz Beşiktaş'tayız, Tasim'de değiliz ki. Bize niye müdahale ediyorlar. Kendi ilçe merkezimize bile gidemiyorsak e yapacağız biz?. Dünün apoletli Evren'i bugünün apoletsiz Erdoğan'ı!

"Televizyonlar, gazeteler ciddi günah işliyor. Taksiim'deki inşaat alanını gösteriyorlar hep. Taksim meydanı her gün 1.5 milyon insanın sirküle ettiği alandır. 30 bin 40 bin emekçinin oraya yürüme hakkı yok mudur? Kim engelliyor? Faşist kafalar tabi ki"