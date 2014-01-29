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Gürsel Tekin: 7 bakan hakkında fezleke var

Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu Silivri'ye 'toplamı kampı' dedi, 12 saat sonra fezleke geldi, kendileri için 'Gönderin fezlekeleri bu fezlekelerde ne varsa hesap vereceğiz' diyebiliyorlar mı, diyemiyorlar

29 Ocak 2014 19:40

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, 7 bakan hakkında fezleke olduğunu iddia etti. Tekin, Özel Yetkili Mahkeme (ÖYM)'lerin kaldırılması kararının nedeninin, 'AKP'nin, bu davalar çocuklarımıza ve bakanlara kadar gelecek korkusu' olduğunu öne sürdü.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tekin ÖYM'lerle ilgili "Adalet Bakanı'na sormak istiyorum; hukukçusunuz hiç mi içiniz sızlamadı? Niye bugün değiştirmek istiyorsunuz? Bu devam ederse çocuklarımıza ve bakanlara kadar gelecek korkusuyla değiştiriyorlar. Evrensel hukuka uymak için değil" dedi. 
Tekin sözlerine şöyle devam etti: 
 

'Sayın Çelik, yalan söylemek yakışıyor mu?'

 
Türkiye 'de adalet dağıtan adalet camiasının güvencesi olan bir bakan tehdit ediyor bir savcıyı, savcı da tutanak tutuyor. Sayın Başbakan da Sayın Cemil Çiçek de yalan söylüyor. Haydi Sayın Başbakan hukukçu değil, Sayın Çiçek size yakışıyor mu? 'Getirin 60 maddenin tamamını biz oylayacağız' dedik, 'Tek talebimiz T Tipi Başkanlık talebini çekin bırakın 60'ı 80-90'a çıkaralım' dedik. Sadece ÖYM'ler değil geri kalan 17 maddeyi de indirsinler hepsini onaylayacağız. Ama 17 maddenin bedeli onlar için ağır olacak, çünkü demokrasi gelecek, hukuk gelecek. 
 

'7 bakan için fezleke var'

 
Sadece 4 bakan değil, galiba 7 tane bakan ile ilgili fezleke olduğu ve bu fezlekeleri inşallah kamuoyuyla paylaşırlar, paylaşmazlarsa biz paylaşmak zorunda kalırız. Fezleke deyince hatırlarsanız biz Sayın Genel Başkanımla Silivri'ye gitmiştik, Genel Başkanım Silivri'ye toplama kampı dediği için fezleke hazırlandı, 12 saat sonra fezleke geldi. Bu kadar süratli... 'Gönderin fezlekeleri bu fezlekelerde ne varsa hesap vereceğiz' diyebiliyorlar mı, diyemiyorlar. 
İzmir soruşturmasının arka planına bakmak lazım. Orada hepsini göreceksiniz."

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