-GÜRPINAR'DA MAYINA 1 ŞEHİT VAN (A.A) - 15.07.2010 - Van'ın Gürpınar ilçesi Yalınca köyü dağlık arazi kesiminde terör örgütü PKK üyelerince döşenen mayının patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Yalınca Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Aktaş Tepe'de sürdürdüğü arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, terör örgütü PKK üyelerince araziye döşenen mayın patladı. Patlamada, bir er şehit oldu, bir er de ağır yaralandı. Yaralı erin, helikopterle kaldırıldığı Van Asker Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirildi. Şehit er için yarın Van'da tören düzenleneceği bildirildi.